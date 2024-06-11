11 июня 2024, 03:19

Стабильная зарплата и свое жилье. Подмосковная ФССП объявила о вакансиях

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Федеральная служба судебных приставов России по Московской области пригласила жителей на службу. Будущим сотрудникам предлагают соцпакет, ранний выход на пенсию и увеличенный отпуск.

Работникам гарантируются стабильная зарплата, ежегодный отпуск от 37 календарных дней, выход на пенсию по выслуге через 20 лет службы, обязательное государственное страхование жизни и здоровья. В соцпакет также входят охрана здоровья и медицинское обеспечение, предоставление жилья в порядке и на условиях, законодательно установленных в России.

Сотрудники, которые служат 10 лет и более, могут рассчитывать на единовременную выплату для покупки или строительства жилья.

Узнать больше о вакансиях и условиях труда можно по телефону 8 (498) 568-98-30.

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Работа
10 июня 2024, 23:58
Точки общепита и торговли отремонтируют в Мытищах к осени
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Объекты потребительского рынка реконструируют на Дмитровском шоссе в Мытищах. Работы планируют завершить осенью этого года.

Инспекция Управления потребительского рынка и услуг округа выехала на Дмитровское шоссе. Здесь реконструируют девять объектов торговли и общепита. Работы планируют завершить осенью.

Реконструкцию проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Приводят все торговые точки и учреждения общепита, расположенные вдоль вылетных магистралей, к ухоженному, чистому и привлекательному виду, а территории вокруг них убирают и благоустраивают.

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Мытищи Андрей Воробьев Торговля Работа
10 июня 2024, 23:57
Более 1,8 тысячи детей отдохнут в летних лагерях в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Первая смена летних оздоровительных учреждений в Мытищах встретит свыше 1800 детей. Она продлится до девятого июля.

Лагеря дневного прибывания детей начали работать с 10 июня. Летние оздоровительные учреждения открылись на базе 16 школ. Несколько из них продолжат свою работу во вторую смену. Всего за летний период в лагерь приедут 2053 школьника. Так, в первой смене ожидается 1835 детей, она начинается с 10 июня по 9 июля. Вторая смена стартует с 15 июля по 12 августа. Туда придут 218 школьников.

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Дети Школы Мытищи Школьники
10 июня 2024, 23:57
Баскетболисты из Мытищ вошли в топ-3 на всероссийских соревнованиях
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Спортсмены из Мытищ приняли участие в играх финального этапа XII летней спартакиады среди учащихся России. Баскетболисты забрали второе место на соревнованиях.

Баскетболисты спортивной школы олимпийского резерва из Мытищ вошли сборную Московской области. Так Егор Лясников, Андрей Халилов и Георгий Бобров приняли участие в финальном этапе XII летней спартакиады среди учащихся России в Салавате.

Сначала команда Московской области победила спортсменов из Санкт-Петербурга. В финале баскетболисты Подмосковья встретились со столичной командой и забрали почетное серебро.

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Санкт-Петербург Спортсмены Школы Мытищи
10 июня 2024, 23:34
Мининвест Подмосковья подписал соглашения на 13 миллиардов рублей на ПМЭФ
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало 11 соглашений на полях ПМЭФ. Объем инвестиций в различные проекты превышает 13,5 миллиардов рублей, а их реализация позволит создать в регионе порядка двух тысяч рабочих мест.

«Состоялось подписание соглашения с китайским производителем промышленных роботов, который разместит у нас свое предприятие. Компания в перспективе рассчитывает достигнуть максимальной локализации этой высокотехнологичной продукции», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что соглашения подписали также с производителями косметики из Дубны, рыбоперерабатывающим предприятием из Дмитровского городского округа, инвестором, который построит в Подмосковье комплекс по сжижению природного газа и другими.

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Инвестиции Работа Промышленность Наука

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