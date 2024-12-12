Сроки применения налоговых льгот изменят в Подмосковье для резидентов ОЭЗ

Как отметил глава ведомства Игорь Брынцалов, ОЭЗ и индустриальные парки Подмосковья стали точками притяжения инвестиций. Там создаются новые рабочие места и площадки для реализации импортозамещающих проектов. Для обеспечения их эффективной работы важно обеспечить организации доступом к инфраструктуре и мерами поддержки.

Так, сейчас для резидентов ОЭЗ работают пониженные налоговые ставки налога на прибыль. Это 0% на восемь лет, а затем 5% на шесть лет и 13,5% по истечении 14 лет.

«У нас есть крупные инвесторы, чьи проекты предусматривают строительство объектов. При этом льготный период начинает действовать после того, как инвестора признают резидентом ОЭЗ. Таким образом, получается, пока инвестор строит объект, он не получает прибыль и соответственно он не может пользоваться льготой», - отметил парламентарий.

Для привлечения крупных инвесторов сроки налоговых льгот скорректировали. Теперь они будут доступны компаниям начиная с получения первой прибыли, а не с признания организации резидентом ОЭЗ. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Игорь Брынцалов добавил, что в том году особые экономические зоны создали почти три тысячи рабочих мест, а объем инвестиций с января по сентябрь превысил 40 миллиардов рублей.