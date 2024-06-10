10 июня 2024, 15:52

Сроки модернизации теплосетей скорректировали на Заречной улице в Лобне

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Глава Лобни Анна Кротова вместе с подрядчиком осмотрела благоустройство улицы Заречной. Работы планируют закончить в сентябре.

Традиционный пеший обход территории в Лобне в этот раз состоялся по улице Заречной. Глава Лобни оценила ход работ у старой поликлиники и строительство новой.

«Проложены новые дорожки, сделан удобный заезд со спуском от старой поликлиники к новой, установлены опоры уличного освещения - электричество уже подведено. В новой поликлинике и рядом с ней работа кипит - порадовало. В конце июня завершится благоустройство прилегающей территории. На следующей неделе будут асфальтировать дорожки. Внутри полным ходом идет отделка», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Срок завершения работ - сентябрь этого года. Также на этом участке сейчас модернизируют теплосети. В связи с этим планы по благоустройство скорректировали вместе с директором Лобненской теплосети Виталием Кривошеевым. Приемка работ назначена на конец июля.

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Благоустройство Лобня Дороги
10 июня 2024, 17:15
Врачебная стажировка ординаторов началась в больнице Лобни
Медиасток.рф
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Два ординатора начали работу под руководством опытных наставников в больнице Лобни. Из специализации — травматология и стоматология.

Врач-травматолог и стоматолог-ортодонт пришли на стажировку в больницу Лобни. За каждым закрепили наставника из числа докторов, рассказала главный врач больницы Виктория Тен.

«С первых дней работы в нашей больнице ординаторы активно включаются в будущую профессию и познают тонкости врачебной деятельности - проводят прием профильных пациентов в поликлинике. Так у молодых специалистов появляется возможность обрести практический опыт, а их временное трудоустройство позволяет частично снизить нагрузку на основной персонал больницы», - отметила Виктория Викторовна.

Сделать профессиональную адаптацию оперативной и эффективной, регулярно повышать квалификацию и способствовать развитию молодых кадров будет система наставничества. Ординаторы уже получили высшее образование, прошли процедуру первичной аккредитации.

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Больницы Лобня Врачи Образование
10 июня 2024, 17:03
Школьник из Лобни занял 2-е место на всероссийской спартакиаде учащихся
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Кирилл Цыцарев из Лобни вошел в сборную Подмосковья и принял участие в финале Летней спартакиады среди учащихся России в Башкортостане. Команда заняла второе место.

В Башкортостане состоялась Летняя спартакиада среди учащихся страны. В ней в составе сборной Подмосковья поучаствовал воспитанник баскетбольного клуба «Лобня» Кирилл Цыцарев. Команда уступила лишь сборной Москвы и заняла второе место.

В Лобне развитию спорта уделяют особое внимание. Здесь функционируют 18 бюджетных секций, воспитанники которых постоянно побеждают на соревнованиях разных уровней.

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Спортсмены Лобня Школьники
10 июня 2024, 17:01
Более 500 пловцов приняли участие в соревнованиях Swimcup в Сергиевом Посаде
Кубок чемпионов «Swimcup»
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Соревнования международного Кубка чемпионов Swimcup на Торбеевском озере прошли в Сергиево-Посадском городском округе. В них приняли участие более 500 пловцов.

По словам организатора Кубка чемпионов «Swimcup», многократного чемпиона мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгения Безрученко, на заплывах становится все больше зрителей, которые заряжаются духом соревнований и искренне поддерживают спортсменов на протяжении всего турнира.

​Первое место на дистанции 1000 метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из Долгопрудного, ​на дистанции 2000 метров лучшее время показал спортсмен из Москвы Андрей Соколов. В соревнованиях на 4000 метров победил призер чемпионатов мира и Европы Юрий Сарамутин, а в эстафете три по 300 метров выиграла команда «Gold Swim Masters».

Заплывы международной серии Swimcup в Подмосковье проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Рекорды Долгопрудный
10 июня 2024, 17:00
Жителей Подмосковья пригласили на чемпионат высокотехнологичных профессий
Unsplash
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Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Подать заявку на участие можно до 14 июня, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

К участию приглашают рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий. Конкурс охватывает 35 компетенций, в том числе, сетевое и системное администрирование, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности и многие другие.

Участникам предстоит продемонстрировать уровень своих профессиональных навыков, выполняя конкурсные задания. В конкурсе также участвуют представители других стран. Так, в 2023 году к мероприятию присоединились конкурсанты из 11 зарубежных стран ЕАЭС и БРИКС.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Рекорды Долгопрудный

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