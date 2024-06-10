Сроки модернизации теплосетей скорректировали на Заречной улице в Лобне

Традиционный пеший обход территории в Лобне в этот раз состоялся по улице Заречной. Глава Лобни оценила ход работ у старой поликлиники и строительство новой.

«Проложены новые дорожки, сделан удобный заезд со спуском от старой поликлиники к новой, установлены опоры уличного освещения - электричество уже подведено. В новой поликлинике и рядом с ней работа кипит - порадовало. В конце июня завершится благоустройство прилегающей территории. На следующей неделе будут асфальтировать дорожки. Внутри полным ходом идет отделка», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Срок завершения работ - сентябрь этого года. Также на этом участке сейчас модернизируют теплосети. В связи с этим планы по благоустройство скорректировали вместе с директором Лобненской теплосети Виталием Кривошеевым. Приемка работ назначена на конец июля.

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