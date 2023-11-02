Сроки экспертизы изменений в проекты освоения лесов сократили в Подмосковье

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, такие изменения внесли в приказ Минприроды России № 513. Они будут действовать до 1 января 2027 года. Сокращение сроков процедуры позволит лесопользователям быстрее приступать к работам на арендованных участках.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта этого года проект освоения лесов оформляется в электронном виде и должен подписываться цифровой подписью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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