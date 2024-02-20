Срок подачи заявок на социальную ипотеку для учителей продлили в Электростали

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В этом году в программе льготной ипотеки могут принять участие 53 педагога, проработавшие не менее десяти лет в образовательном учреждении и не имеющие собственного жилья.

Программа социальной ипотеки позволяет купить собственную квартиру, выплачивая только проценты по кредиту. Основную часть стоимости жилья оплачивает регион.

«Программа также доступна для молодых учителей, до 35 лет, с педагогическим стажем в регионе не менее трех лет. Прием заявок стартует 4 марта», - рассказали в ведомстве.

Программа работает с 2016 года. Уже 575 педагогов получили сертификаты и приобрели собственное жилье в Подмосковье.

Документы можно подать по электронной почте: soc-ipoteka@asou-mo.ru или rodionovanva@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

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