Срок оплаты по госконтрактам сократился на 5% за год в Подмосковье

За пять месяцев 2024 года средний срок оплаты по контрактам составил 1,9 рабочего дня. Это на 5% лучше, чем было в 2023-м. Заказчики Подмосковья выполняют свои обязательство перед исполнителями значимо быстрее нормативного срока (не более семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке).

Непрерывно улучшать показатели исполнения контрактов позволяют цифровые технологии. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».