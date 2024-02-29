Срочные услуги по соцпомощи в Подмосковье стали бесплатными

Представители министерства социального развития Подмосковья сообщили, что помощь включает в себя различные виды поддержки, такие как бесплатное питание, одежда и обувь, временное жилье.

Для получения срочной помощи можно подать заявление на региональном портале госуслуг, перейдя в раздел «Соцподдержка» - «Соцпомощь». Далее следует выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», а в разделе «Цель обращения» можно найти соответствующий пункт - «Срочные социальные услуги».

При этом в ведомстве подчеркнули, что помощь будет предоставлена в течение одного рабочего дня.

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