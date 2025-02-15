Сретенский бал для учащихся православной гимназии прошел в Серпухове

Среди почетных гостей мероприятия были заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова и настоятельница Владычнего женского монастыря игумения Алексия.

Десятки пар с грацией танцевали полонез и вальс, создавая атмосферу праздника. Подготовка к этому событию была серьезной: воспитанники Православной гимназии женского монастыря тщательно подбирали свои наряды, изучали традиции и этикет, а также репетировали танцы.

Кроме танцев, ребята радовали гостей вокальными номерами, читали стихи и представляли театральные постановки. Участниками бала также стали ученики и преподаватели Православной гимназии имени Серафима Саровского из Домодедово, которые приехали, чтобы стать частью этой замечательной бальной традиции нашего округа.