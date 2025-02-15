15 февраля 2025, 20:00

Сретенский бал для учащихся православной гимназии прошел в Серпухове

Читайте нас в: Google Новости

Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове прошел Сретенский бал, где гармонично переплелись православная культура и светская этика. Верующие 15 февраля отмечают два значимых события: Сретение Господне и Всемирный день православной молодежи.

Среди почетных гостей мероприятия были заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова и настоятельница Владычнего женского монастыря игумения Алексия.

Десятки пар с грацией танцевали полонез и вальс, создавая атмосферу праздника. Подготовка к этому событию была серьезной: воспитанники Православной гимназии женского монастыря тщательно подбирали свои наряды, изучали традиции и этикет, а также репетировали танцы.

Кроме танцев, ребята радовали гостей вокальными номерами, читали стихи и представляли театральные постановки. Участниками бала также стали ученики и преподаватели Православной гимназии имени Серафима Саровского из Домодедово, которые приехали, чтобы стать частью этой замечательной бальной традиции нашего округа.

Молодежь Серпухов
15 февраля 2025, 20:09
Богослужение в честь Сретения Господня прошло в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господне — день, символизирующий встречу человечества с Богом. Этот праздник наполнен глубоким духовным содержанием и напоминает о важности стремления к свету и истине.

В честь этого значимого события в историческом Сретенском храме Серпухова прошло Архиерейское Богослужение, которое возглавил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Сретенский храм, построенный в 1702 году на месте храма Косьмы и Домиана, является одной из древнейших церквей города и представляет собой яркий пример русского зодчества XVII–XVIII веков. С этим храмом связаны имена известных святых, таких как Герман Аляскинский и святитель Варсонофий, епископ Тверской.

Для верующих Архиерейское Богослужение стало возможностью получить благословение архипастыря, укрепить свою веру и приобщиться к духовным традициям.

Серпухов Религия
15 февраля 2025, 19:55
Девять пар зарегистрировали брак в День святого Валентина в Ленинском округе
Читайте нас в: Google Новости
В Ленинском городском округе 14 февраля девять пар официально стали мужем и женой в торжественной обстановке Управления ЗАГСа. Об этом сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

В этом году девять пар оформили свои отношения именно в День святого Валентина. В 2024 году в ЗАГСе Ленинского округа было зарегистрировано около 860 браков. Наиболее популярными датами для регистрации стали 23 марта и 24 апреля, когда свои отношения оформили по девять пар. Также 24 июля и 28 августа зарегистрировались по восемь пар, а 24 декабря - семь пар. Супружеские пары в возрасте 50-55 лет заключали браки в среднем 1-2 раза в месяц, тогда как среди людей 40-49 лет это число составляло 10-12 пар ежемесячно.

«Влюбленные выбрали этот день для важного события, видя в нем символ начала своей совместной жизни. Это подчеркивает, что любовь и романтика остаются важными для людей», - отметили в пресс-службе.

Брак День святого Валентина Ленинский округ
15 февраля 2025, 19:50
Восьми ветеранам ВОВ присвоили звание «Почетного гражданина» в Ленинском округе
Читайте нас в: Google Новости
Восьми участникам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в Ленинском городском округе, было присвоено звание «Почетный гражданин». Это решение было принято местным Советом депутатов в соответствии с указом президента России.

Председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко отметил, что эти замечательные люди сражались за нашу страну, проявляя невероятное мужество и самоотверженность. Их подвиги и вклад в Победу навсегда останутся в нашей памяти и будут служить примером для будущих поколений.

Звания «Почетного гражданина» удостоены: Ахмадиев Галим Авхадиевич, Белоногова Евгения Владимировна, Доля Михаил Никитович, Жажин Виктор Васильевич, Канельский Борис Харитонович, Ковальчук Александр Александрович, Рязанова Анна Егоровна и Харланова Раиса Степановна.

Согласно уточнению, в период с 1941 по 1945 годы около 30 тысяч жителей округа защищали свою Родину на фронтах войны, и каждый третий из них не вернулся домой. Имена 8,3 тысячи павших воинов увековечены на мемориале «Стена памяти» на Аллее Славы в Видном.

Ранее также сообщалось, что в преддверии 80-летия Великой Победы планируется ремонт и благоустройство более 40 памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне, на территории Ленинского округа.

Ветераны Ленинский округ
15 февраля 2025, 19:05
Память воинов-интернационалистов почтили в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, вместе с председателем Совета депутатов Алексеем Никулиным, депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем, ветеранами, представителями общественных организаций, молодежью и юнармейцами, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам на площади Славы. После этого они встретились с родственниками героев, погибших в локальных конфликтах за пределами России.

Глава округа подчеркнул свою готовность поддерживать семьи героев, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Были достигнуты договоренности о новой встрече в ближайшее время для обсуждения дальнейшей помощи от властей.

«Сегодня мы отдаем дань уважения воинам-интернационалистам, которые с честью исполнили свой долг и проявили мужество в самые трудные времена. Их подвиги навсегда останутся в истории нашей страны. Мы обязаны помнить о тех, кто защищал мир и проявил несгибаемую волю. Память о них и благодарность мы сохраним в своих сердцах и передадим будущим поколениям», - отметил Артамонов.

На встречу с родственниками воинов также был приглашен настоятель Никольского храма в Стрелково иерей Сергий Костин. Родные воинов поделились своими историями и мыслями о жизни после потери.

«Особое внимание было уделено подготовке к празднованию Дня Победы. Важно сохранить память о наших героях, чтобы молодежь знала, какой ценой был завоеван мир, и с уважением относилась к тем, кто защищал Родину. Мы планируем провести патриотические мероприятия, благоустроить места захоронений бойцов и общественные пространства с мемориалами. При работе на площади Славы мы также уделим внимание территории вокруг памятника воинам-интернационалистам», - добавил Артамонов.

Афганистан Подольск Военные Памятники Цветы

Новости по теме