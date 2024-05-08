Спрос на ветеринарные услуги вырос в Подмосковье в праздники

Как рассказал первый замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский, количество обращений по поводу укусов клещей традиционно увеличивается в период майских праздников.

«В праздничные дни жители и гости региона предпочитают выезжать за город и проводить время на природе со своими четвероногими любимцами. Однако не все знают, что с приходом весны начинается период активности клещей в лесах и на лугах. Именно в это время поступает наибольшее количество обращений в ветеринарные клиники Подмосковья по различным вопросам. Наши специалисты всегда готовы прийти на помощь и решить любую проблему», - сказал он.

С 15 апреля по 1 мая ветеринары также получили 10,3 тысячи обращений по поводу вакцинации животных. Еще 500 жителей оформили сопроводительные документы для перемещения питомцев.

Владельцы питомцев могут записаться на прием в Госветслужбу по номеру телефона +7(495)668-01-25.

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