16 января 2024, 10:56

Спрос на консервы и бобы вырос на 126% в Подмосковье в декабре

Unsplash
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По данным декабря, жители Подмосковья стали больше покупать консервов и бобов. Спрос на эти продукты вырос на 126%.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что спрос увеличился на кукурузу, горошек, мясные и рыбные консервы.

«В период новогодних праздников наиболее востребованными у населения оказались мясо, свежая рыба, консервы, горошек и кукуруза. По сравнению с январем предыдущего года спрос на бобовые увеличился на 126%, мясные консервы - на 106%, говядину - на 69%, сельдь - на 65%. Более чем на 50% вырос спрос на творог и сыр», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев: Продажи конфет в декабре выросли на 104%, а печенья - на 90%.

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Сельское хозяйство Продукты
16 января 2024, 10:57
Центр рассеянного склероза открыли в МОНИКИ
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Еще один центр рассеянного склероза открылся в Подмосковье. Он стал восьмым в регионе. Медучреждение расположилось на базе консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского в Реутове.

«С 2021 года в Подмосковье развивается сеть центров рассеянного склероза. Главная задача - сделать медицинскую помощь пациентам с данным заболеванием доступнее. Жители Реутова и соседних территорий смогут получать лечение, направления и рецепты фактически рядом с домом», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Обратиться за медпомощью можно бесплатно, по полису ОМС. На консультацию к врачу Центра направит лечащий врач из поликлиники.

«У многих пациентов с рассеянным склерозом есть двигательные нарушения, трудности с передвижением, нарушения речи, поэтому наличие специализированной помощи рядом с пациентом очень востребовано в настоящее время», - сообщил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

Так как центр находится в филиале МОНИКИ, то это медучреждение третьего уровня. Здесь проводят окончательные диагностика и подбирают терапию для каждого пациента Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья. В Московской области уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Медицина
16 января 2024, 10:46
Итоги арт-фестиваля «Чудные елки» подвели в Воскресенске
Unsplash
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Арт-фестиваль «Чудные елки» в Воскресенске объединил активных жителей округа. Каждый участник, создавший креативное новогоднее дерево, стал победителем в своей номинации.

Арт-фестиваль «Чудные елки» проводится в Воскресенске уже в пятый раз. В этом году зрители увидели 24 работы: 15 - от муниципальных учреждений, шесть - от предприятий и организаций округа, еще три смастерили семьи воскресенцев.

«Вообще на самом деле делали из того, что было под рукой. Чтобы не бегать не искать ничего, не покупать. У нас в хозяйстве имелось много ящиков из-под рассады. И как-то сами собой они превратились в елочку», - поделилась ландшафтный дизайнер «Био» Екатерина Рунжина.

Каждая елка уникальна, поэтому жюри было непросто определить самых лучших. В итоге проигравших не было, каждый участник стал победителем в своей номинации.

«Нам дали диплом за самую чудную елочку, самую креативную и диплом зрительских симпатий. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас поддержал в соцсетях, кому понравилась наша елочка», - сказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Ольга Мухатаева.

Гости праздника также не ушли домой без подарков. На беспроигрышной лотерее разыграли сертификаты в кафе, игровые комнаты, магазины, пиццерию, парикмахерские и многое другое. Спонсоров у конкурса «Чудные елки» было немало.

«Отметили несколько компаний, которые, на наш взгляд, были самые передовые, креативные, чьи работы были совершенны и закончены. Это очень здорово, что у нас есть такой конкурс, что предприятия и простые жители могут участвовать в новогодней истории и воплощать свое творчество», - отметила председатель воскресенского отделения организации «Опора России» Татьяна Чуваткина.

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Праздники Фестивали Воскресенск конкурсы
16 января 2024, 09:57
Новый ЖК «Радужный» построят в Кашире к концу года
«Главмособлстрой-Техно»
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Жилой комплекс «Радужный», состоящий из двух девятиэтажных домов, строят в Кашире. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2024 года.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что ЖК «Радужный» строит компания «Главмособлстрой-Техно». Это будет первый жилой объект в Кашире, который возведут с применением эскроу-счетов. Такой специальный счет в банке открывается для расчетов между покупателем квартиры и застройщиком. Деньги за недвижимость переводят получателю только после сдачи дома в эксплуатацию.

ЖК «Радужный» строится по современной технологии. Это монолитный каркас с декоративной облицовкой и остеклением балконов. В двух корпусах по девять этажей будет 249 квартир. Во дворе сделают парковку на 181 место, детскую площадку.

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Строительство Кашира
16 января 2024, 09:44
Свыше 30 отделений женских консультаций Подмосковья привели к новым стандартам за год
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Свыше 30 женских консультаций обновили в Подмосковье за год по новым стандартам. Там создали удобную навигацию и открыли кабинеты для постановки на учет. Осознанный подход в регионе формируют и в области обращения с отходами. Об этом в эфире «Области перемен» рассказали заместитель главного врача по медицинской части Московского областного перинатального центра Людмила Седая и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Помощь будущим мамам по-новому За год в Подмосковье обновили 35 женских консультаций. Там внедрили новые стандарты работы, по которым в учреждениях провели ремонт, создали удобную навигацию и открыли кабинеты постановки беременных на учет. По словам Людмилы Седой, изменения также коснулись общения врачей и пациенток - администраторы прошли тренинги бесконфликтного общения.

Благодаря проекту «Наша женская консультация» Минздрав внедряет новые услуги для беременных. Так, сейчас жительницам региона доступно индивидуальное сопровождение с личным помощником, а с 2024 года введут диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Она поможет выявлять признаки бесплодия.

«Что такое внедрение новых стандартов? Это единая система навигации, стандартизация лечебных процессов, бесконфликтное общение врачей с пациентами, зоны комфортного ожидания. Также включает в себя электронный документооборот и кураторство - закрепление каждой женской консультации за родильным домом», - сказала Седая.

Вторая жизнь новогодних елей Экологическую акцию «Подари елке вторую жизнь» ежегодно проводят в Подмосковье. Ее участники могут сдать на переработку новогодние деревья.

Жители показали высокую заинтересованность в экологических инициативах. Для популяризации ответственного отношения к отходам проводят большую работу. Так, один из проектов по установке экопунктов работает уже три года. Сейчас в области работают 665 таких аппаратов, а в 2024 году планируется установка новых площадок, из которых 42 появятся в Мытищах.

«С 15 января по 15 февраля будут работать пункты приема елок, чтобы они получили вторую жизнь. Вторая жизнь выглядит как щепа или ветки для кормления животных. У нас 305 пунктов будут открыты, мы проверяем их состояние на единый стандарт. Щепой могут отсыпать дороги или использовать как подстилки для животных», - рассказала Лилия Белова.

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Больницы Врачи Экология

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