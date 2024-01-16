Спрос на консервы и бобы вырос на 126% в Подмосковье в декабре

Арт-фестиваль «Чудные елки» в Воскресенске объединил активных жителей округа. Каждый участник, создавший креативное новогоднее дерево, стал победителем в своей номинации.

Арт-фестиваль «Чудные елки» проводится в Воскресенске уже в пятый раз. В этом году зрители увидели 24 работы: 15 - от муниципальных учреждений, шесть - от предприятий и организаций округа, еще три смастерили семьи воскресенцев.

«Вообще на самом деле делали из того, что было под рукой. Чтобы не бегать не искать ничего, не покупать. У нас в хозяйстве имелось много ящиков из-под рассады. И как-то сами собой они превратились в елочку», - поделилась ландшафтный дизайнер «Био» Екатерина Рунжина.

Каждая елка уникальна, поэтому жюри было непросто определить самых лучших. В итоге проигравших не было, каждый участник стал победителем в своей номинации.

«Нам дали диплом за самую чудную елочку, самую креативную и диплом зрительских симпатий. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас поддержал в соцсетях, кому понравилась наша елочка», - сказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Ольга Мухатаева.

Гости праздника также не ушли домой без подарков. На беспроигрышной лотерее разыграли сертификаты в кафе, игровые комнаты, магазины, пиццерию, парикмахерские и многое другое. Спонсоров у конкурса «Чудные елки» было немало.

«Отметили несколько компаний, которые, на наш взгляд, были самые передовые, креативные, чьи работы были совершенны и закончены. Это очень здорово, что у нас есть такой конкурс, что предприятия и простые жители могут участвовать в новогодней истории и воплощать свое творчество», - отметила председатель воскресенского отделения организации «Опора России» Татьяна Чуваткина.

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