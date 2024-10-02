02 октября 2024, 17:46

Спрос на капусту вырос в Подмосковье почти на 10% за месяц

Фото: Медиасток.РФ
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Начало осени считается сезоном домашних заготовок, в том числе квашеной и маринованной капусты. Спрос на этот овощ увеличился в Подмосковье на 9,7% в сентябре.

В августе в регионе реализовали 4,2 тысячи тонн капусты, а в сентябре - уже свыше 4,6 тысячи тонн. Специалисты связывают этот рост с сезоном домашних заготовок.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на полях региональных производителей продолжается уборочная кампания. Собрано свыше 23,6 тысячи тонн капусты с площади 676 гектаров. Наибольший объем работ выполнили аграрии Коломны и Дмитрова.

Сбор капусты на полях «Агрофирмы Бунятино» в Дмитровском округе составил 4,2 тысячи тонн, здесь убрано уже 120 гектаров. В Коломне активную уборку капусты проводят хозяйства «Сергиевское» (собрали уже 3,6 тысячи тонн), «Агрофирма „Сосновка“» (3,4 тысячи тонн) и «Предприятие „Емельяновка“» (2,3 тысячи тонн).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Сельское хозяйство
02 октября 2024, 18:26
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Состязания посвятили заслуженному тренеру России Тагиру Салахетдинову. Участие в них приняли больше 150 спортсменов из разных городов России.

Соревнования по греко-римской борьбе провели уже в четвертый раз. Борцы 14-15 лет из 21 команды спортивных школ столицы, Подмосковья, Калужской, Тамбовской и Рязанской областей состязались в силе и технике. Турнир стал одним из этапов подготовки к предстоящим всероссийским соревнованиям.

Тагир Салахетдинов тренировал сборные по греко-римской борьбе больше 40 лет и внес значимый вклад в развитие этого вида спорта в Мытищах.

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Спортсмены Школы Мытищи
02 октября 2024, 18:06
Баскетбольный клуб «Спарта энд К» откроет сезон домашним матчем в Видном
БК «Спарта энд К»
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Баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К» проведет первую игру нового сезона женской премьер-лиги 3 октября. Девушки встретятся с соперницами из Самары на домашней арене.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в прошлом сезоне «Самара» была на три пункта выше подмосковных баскетболисток в турнирной таблице. Очевидно, что игра будет интересной и непростой, хоть и пройдет дома у «Спарты энд К», во дворце спорта «Видное».

Начало игры в 18:00. Для всех зрителей вход бесплатный. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте подмосковного баскетбольного клуба и в сообществе «Спарты энд К» в VK.

Игры женской баскетбольной премьер-лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Баскетбол Видное
02 октября 2024, 17:44
Еще один образовательный центр «Точка роста» открылся в Чехове
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Торжественное открытие 13-го образовательного центра «Точка роста» на базе средней школы № 8 состоялось в поселке Шарапово городского округа Чехов. Сейчас в школе обучается 348 детей.

С 2023 года образовательное учреждение участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», что позволило открыть здесь «Точку роста». В рамках дополнительного образования школьники смогут использовать центр в качестве лаборатории для изучения профильных предметов.

Основной целью центров является большой охват учеников школы, осваивающих основную общеобразовательную программу на обновленном оборудовании, с применением современных методик обучения и воспитания. Записаться в кружок или секцию, работающую на базе центра, может любой учащийся сельской школы.

Глава городского округа Михаил Собакин подчеркнул важность таких инициатив, отметив, что центры «Точка роста» не только помогают учащимся лучше усваивать школьные программы, но и развивают их коммуникативные навыки, стратегическое и пространственное мышление. Кроме того, они способствуют подготовке к участию в конкурсах и форумах.

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Школы Чехов
02 октября 2024, 16:46
Хоккеисты из Подольска одержали первую победу в новом сезоне
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На главной арене Ледового дворца «Витязь» в Подольске состоялся матч-открытие нового сезона открытого чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги. В напряженной встрече сборная команда «Студенческий Витязь» из Подольска принимала чеховский «Гранит МФЮА».

Все три периода игры были наполнены множеством голевых моментов, нескончаемыми атаками и каскадными удалениями. Борьба у ворот держала в напряжении как болельщиков, так и судейскую бригаду. Не обошлось и без схваток на льду.

Основное время завершилось с ничейным счетом 2:2, и судьба матча решалась в овертайме. В результате по буллитам победу одержали подольские спортсмены со счетом 3:2.

Сборная студенческая хоккейная команда была создана совместными усилиями комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска и спортшколы «Витязь» при поддержке Подольского социально-спортивного института. Тренерский штаб провел тщательный отбор игроков с августа, чтобы сформировать сильный состав.

Новая подольская команда заявлена в дивизионе «Юг» Московской области и готова к борьбе за высокие места в чемпионате.

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Подольск Хоккей

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