Справку об опеке для приемных родителей перевели в онлайн в Подмосковье

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Электронная справка будет готова уже на следующий день после подачи заявки. Документ поступит в личный кабинет заявителя и будет иметь полную юридическую силу.

Сейчас приемные родители могут получать три вида цифровых справок: в сфере опеки и попечительства; о выплатах опекуну; о лишении, ограничении родительских прав, отмене усыновления, освобождении от обязанностей опекуна. Обычно такие документы нужны для предоставления в государственные структуры или для оформления сделок. Оставить заявку на получение справки можно региональном портале госуслуг.

Новый стандарт « Предшкола » начал действовать во всех детских садах Подмосковья с 2023 года. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.