Способы снизить налог при продаже квартиры напомнили в Подмосковье

Во-первых, можно подождать завершения минимального срока владения. Это период, после которого можно продать недвижимость без уплаты налога. Сроки варьируются от трех до пяти лет. Три года - когда владельцы получили собственность в подарок, унаследовали ее или приобрели по договору ренты. В остальных случаях - пять лет.

Во-вторых, можно воспользоваться налоговым вычетом. Он уменьшит сумму на один миллион рублей при продаже квартир, комнат или домов, на 250 тысяч рублей - при продаже нежилых помещений.

Еще один способ - покупка недвижимости на собственные деньги. Например, если квартиру приобрели на собственные деньги, можно учесть эти средства и снизить налоговую базу на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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