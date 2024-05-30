Способы профилактики туберкулеза назвали в Минздраве Подмосковья

Основные меры профилактики туберкулеза - это вакцинация детей, регулярные профилактические обследования и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Чтобы снизить риск заражения, нужно избегать контактов с больными туберкулезом, особенно с открытой формой заболевания. Очень важны и правила личной гигиены - нужно прикрывать рот и нос при кашле и чихании, вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, избегать стрессов и переутомления. Обязательно проходить профилактические медицинские осмотры.

«Туберкулез излечим при прохождении полного курса лечения специальными препаратами, правильном питании и отказе от вредных привычек. Однако лучшая защита - это профилактика», - отметил главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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