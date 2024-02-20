20 февраля 2024, 14:03

Способы голосования на выборах президента перечислили в Подмосковье

Медиасток.рф
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Меньше месяца остается до начала выборов президента России. Жителям Подмосковья напомнили, что проголосовать можно будет несколькими разными способами.

Прежде всего, выполнить свой гражданский долг можно на любом из четырех тысяч избирательных участков в Подмосковье. Их полный список опубликован на сайте Избирательной комиссии Московской области. Еще 58 участков откроют для голосования избирателей без прописки по месту жительства.

Более 2,6 тысячи подмосковных избирательных участков оборудуют камерами видеонаблюдения. Доступ к изображению получат кандидаты, их представители, а также политические партии и наблюдатели. Для обработки бюллетеней на всех участках установят специальные комплексы КОИБы. Это исключит возможность фальсификаций при подсчете голосов.

Жители Подмосковья, которые в дни выборов будут находиться за пределами домашнего региона, смогут прийти на любой удобный избирательный участок и проголосовать с помощью механизма « Мобильный избиратель ». Для этого до 11 марта нужно оформить заявление в центре «Мои документы» Подмосковья, на «Госуслугах» или в ТИК.

Те, у кого не получится лично прийти на избирательный участок, смогут проголосовать дистанционно, в электронном виде. Это делается через « Госуслуги ».

Голосование на дому предусмотрено для жителей Подмосковья, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прийти на участок. Приедут и к тем, кто ухаживает за больными родственниками.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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Выборы президента РФ Госуслуги Выборы
20 февраля 2024, 14:16
Ливневую канализацию отремонтируют в Лобне
Медиасток.рф
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Ремонт ливневой канализации анонсировали в Лобне. Работы рассчитаны на долгий срок — предстоит строительство полноценной системы водоотведения.

«Мы проведем обследование имеющихся участков с помощью специальных камер. Оценим их состояние и необходимые вложения на ремонт и строительство полноценной системы водоотведения. Это не будет быстро и не будет дешево. Это очень сложный проект. Но мы уже начали его реализовывать», - рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова Она добавила, что в городе идет подготовка к весенним подтоплениям. Анна Владимировна обратилась к коллегам из правительства Подмосковья за обеспечением округа машинами с мощными насосами.

Управляющим компаниям также поручили закупить насосы для откачки воды из подвалов жилых домов. Сейчас в городе составляют карту проблемных участков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня
20 февраля 2024, 14:15
Более 320 волонтеров в Солнечногорске расскажут жителям о способах голосования на выборах президента
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Более 320 специально обученных волонтеров из числа членов избирательной комиссии проводят подомовые обходы в Солнечногорске. Они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России: сроках проведения и формах голосования, зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков.

Акция «ИнформУИК» по информированию избирателей продлится до 7 марта. Отличить сотрудников участковых избирательных комиссий можно по удостоверениям, курткам и сумкам с официальной символикой.

«Обходчики будут легко узнаваемы: белые и синие куртки с символикой областной избирательной комиссии, на плече - сумка с символикой выборов. При себе у каждого члена участковой избирательной комиссии будет специальное удостоверение, которое они обязаны предъявлять», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Также в будни с 9:00 до 20:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 работает телефон территориальной избирательной комиссии Солнечногорска: 8 (495) 994-00-75.

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Солнечногорск Выборы президента РФ
20 февраля 2024, 13:41
Еще четыре лифта заменили в жилых домах Истры с начала 2024 года
Unsplash
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Новые лифты устанавливают в жилых домах в Истре: с начала года заменили уже четыре подъемника. Все они отечественного производства и отвечают современным требованиям безопасности.

Лифтовое оборудование заменили в доме № 4 на улице Конструктора Адасько в Истре и в доме № 8 на улице Мира в Дедовске. Освещение в новых лифтах светодиодное, а дверные проемы оснащены умными датчиками.

«Стоит отметить, что на сегодняшний день администрацией муниципалитета уже подготовлен план по замене лифтов на 2025 год. В него вошли четыре многоквартирных дома по следующим адресам: Истра, улица Конструктора Адасько, дом № 2А, улица 9-й Гвардейской Дивизии, дом № 38. И в городе Дедовск сразу по двум адресам - улица Курочкина дом № 9А и дом № 11», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Напомним, срок службы лифтов составляет 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Истра
20 февраля 2024, 13:20
Подмосковье стало лидером России по числу выданных ипотечных кредитов в 2023 году
Unsplash
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Московская область стала лидером по числу выданных ипотечных кредитов в России в 2023 году. Количество одобренных договоров выросло почти на 15%. В Министерстве жилищной политики Московской области назвали основные мифы, которые витают вокруг ипотеки.

Если в одном банке жителям отказали в оформлении ипотеки, это не значит, что получить кредит в другом не удастся. Более того, заявление можно подать сразу же, если заявитель хочет изменить условия, например купить не вторичку, а новостройку.

Для жителей Московской области существует множество льгот. Воспользоваться ими не так сложно. Главное - иметь российское гражданство, постоянную регистрацию, официальную работу и доход.

Еще один распространенный миф, что семейную ипотеку дают только многодетным семьям. Это не так. Главное условие получения кредита - наличие рожденного или усыновленного ребенка, чья дата рождения приходится на период с начала 2018 года и до конца 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Кредиты Ипотека

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