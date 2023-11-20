Способность принимать пищу вернули пациентке с мышечным расстройством в МОНИКИ

Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, которое относится к высокотехнологичной эндоскопии. Такие операции в количестве 20-25 в год проводятся в Подмосковье только в МОНИКИ.

«Мы прооперировали пациентку с помощью гастроскопа, сделав в просвете пищевода разрез слизистой. Далее мы создали тоннель в подслизистом слое пищевода, который заканчивается в подслизистом слое желудка, чтобы с помощью эндоскопического ножа рассечь мышцы пищевода и желудка. Затем вход в тоннель закрыли с помощью эндоскопических клипс. Операция прошла успешно», - рассказал врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук Алексей Шаповалов.

После операции женщина начала принимать антибиотики. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана. Раз в год ей нужно будет приезжать в МОНИКИ на осмотр.

Модернизация учреждений здравоохранения Московской области позволит привлечь профессионалов. Для достижения высоких результатов важно вести эту работу совместно с жителями и властями на местах, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.