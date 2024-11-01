Спортзал и учебные кабинеты обновили в КЦ «Обухово» в поселке Радиоцентра-9

Городской округ Химки сал площадкой для десятков мероприятий, посвященных Дню добровольца Московской области. Например, в школе «Лига первых» провели интеллектуальную игру «Быть волонтером — это здорово!»

Праздничное мероприятие провели и в аэрокосмическом лицее. Гостям праздника рассказали о деятельности волонтеров и их вкладе в жизнь общества.

«Волонтеры - это поистине великодушные люди и настоящие патриоты нашей страны. Они трудятся на благо Родины и безвозмездно помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Всех причастных поздравляю с праздником! Спасибо за ваш вклад для нашей Отчизны!» - подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Большую часть мероприятий ко Дню волонтера провели в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он направлен на формирование интереса к истории страны.

«День волонтера Подмосковья занимает особое место в календаре памятных дат региона. Этот праздник был учрежден еще в 2017 году по совместной инициативе Мособлдумы, „Молодой Гвардии Единой России“ и профильного Комитета по делам молодежи и спорта. В этот день мы благодарим всех, кто бескорыстно помогает людям!» - муниципальный депутат Галина Болотова.

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