01 ноября 2024, 18:56

Спортзал и учебные кабинеты обновили в КЦ «Обухово» в поселке Радиоцентра-9

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В структурном подразделении культурного центра Обухово — Радиоцентре-9 продолжается капитальный ремонт. Уже обновлен и сдан коридор, учебные помещения и спортивный зал.

До конца года планируется полностью обновить входную группу, в следующем году сделать большой зал. Заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов лично контролирует работы на каждом этапе.

На сегодняшний день более 60 талантливых ребят с энтузиазмом погружаются в учебу и творчество в обновленных помещениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов. Он подчеркнул, что до конца 2026 года на территории региона построят более 30 новых спорткомплексов. Кроме того, особое внимание уделять объектам с большой историей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский
01 ноября 2024, 19:24
Итоги работы молодежного парламента подвели в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Участники парламента добрых дел проанализировали проекты за год. Активисты Мытищ обсудили эффективность работы.

Встреча руководителей секторов Парламента добрых дел в молодежном центре «Импульс» началась с торжественной ноты - награждения самых активных участников. После чего, собравшиеся обсудили результаты завершенных проектов, самые интересные инициативы и повышение эффективности своей деятельности.

Особое внимание уделили проектам на следующий год, составили предварительный план мероприятий. Встреча, по мнению участников, прошла с максимальной пользой - все присутствующие делились идеями, предлагали решения поставленных задач и креативили, ведь работа Парламента добрых дел - это значительный вклад в жизнь молодежи городского округа Мытищи.

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Мытищи Молодежь Работа Молодежный
01 ноября 2024, 19:24
Викторина для школьников ко Дню добровольца прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки сал площадкой для десятков мероприятий, посвященных Дню добровольца Московской области. Например, в школе «Лига первых» провели интеллектуальную игру «Быть волонтером — это здорово!»

Праздничное мероприятие провели и в аэрокосмическом лицее. Гостям праздника рассказали о деятельности волонтеров и их вкладе в жизнь общества.

«Волонтеры - это поистине великодушные люди и настоящие патриоты нашей страны. Они трудятся на благо Родины и безвозмездно помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Всех причастных поздравляю с праздником! Спасибо за ваш вклад для нашей Отчизны!» - подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Большую часть мероприятий ко Дню волонтера провели в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он направлен на формирование интереса к истории страны.

«День волонтера Подмосковья занимает особое место в календаре памятных дат региона. Этот праздник был учрежден еще в 2017 году по совместной инициативе Мособлдумы, „Молодой Гвардии Единой России“ и профильного Комитета по делам молодежи и спорта. В этот день мы благодарим всех, кто бескорыстно помогает людям!» - муниципальный депутат Галина Болотова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры
01 ноября 2024, 19:15
Футболисты из Химок стали серебряными призерами Юношеской футбольной лиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Команда спортивной школы «Химки» 2009 года рождения завоевали серебряные медали турнира победителей Юношеской футбольной Лиги. Финальный матч прошел в Сочи.

Юные спортсмены сразились с чемпионами из Поволжья, Дальнего Востока, Юга, Северо-запада и Сибири за звание лучших из лучших.

Матч между «Химками» и «Тюменью» завершился со счетом 3:2. Голы забили Амир Сампил и Дмитрий Мелюх. Следующий поединок с самарскими «Крыльями Советов» закончился вничью 1:1, - гол забил Федор Литачевский. Лидеры турнира - команда Академии Краснодарского края проиграли нашим ребятам с минимальным перевесом в счете. Победный гол принес Амир Сампил с пенальти.

Подопечные Александра Сергеева в заключительном этапе встретились с хабаровским «СКА» и «Балтикой». Футболисты потеряли два турнирных очка после ничей с командой из Дальнего Востока, но к матчу с ребятами из Калининграда пришли в себя и забили три безответных мяча.

Конкуренты из Краснодара, в свою очередь, победили тюменцев и вышли на первое место турнира победителей Юношеской футбольной Лиги, а команда из Химок завоевала серебро.

Следить за новостями и трансляциями с полей можно на официальном сайте Юношеской футбольной Лиги и телеграм-канале Академии «Спортивной школы олимпийского резерва по футболу». Календарь матчей следующего сезона актуален на официальном сайте Юношеской футбольной Лиги.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Футбол
01 ноября 2024, 18:57
Судебные приставы Подмосковья отметили свой профессиональный праздник
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Подмосковья отметили профессиональный праздник 1 ноября. В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства региона, Мособлдумы и администрации Красногорска.

По словам главного судебного пристава Московской области Андрея Тагаева, от работы инспектора зависит благополучие каждого человека.

«Федеральная служба судебных приставов - неотъемлемая составляющая правоохранительных органов. В основе службы органов принудительного исполнения лежат добросовестность, решительность, строгое следование закону и справедливости», - отметил Тагаев.

Лучшие сотрудники Главного управления получили награды и благодарственные письма от руководства службы и смежных ведомств.

Всего на сегодняшний день в 53 структурных подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области работают 2134 сотрудника.

Праздники Награды Законы

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