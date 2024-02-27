Спортсмены Воскресенска получили 4 золотые медали на первенстве ЦФО по боевым единоборствам

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Участие в турнире принимали 600 спортсменов из семи регионов Центрального федерального округа. Золото завоевали воскресенские спортсмены Григорий Баклушин, Дамир Фигурчиков, Милада Перцева и Ева Хлопотова. Еще четверо получили серебро: Иван Кирсанов, Алексей Лобанов, Варвара Сычикова и Максим Семагаев. Бронза досталась Дарье Ролдугиной, Луке Цхададзе, Ульяне Дулиной, Марку Шебаршову и Софье Шатохиной.

Ребят подготовили к состязаниям тренеры спортивной школы по единоборствам Ольга Алешина, Анатолий Гизятов, Ирина Иванова, Михаил Викулов и Роман Хлопотов.

Напомним, ранее городской округ Воскресенск и Федерация самбо Московской области подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Сегодня в школе № 5 реализуется одно из направлений проекта «Za самбо». Более 50 детей в возрасте от семи до 14 лет занимаются в секции по этому виду спорта.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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