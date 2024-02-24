Спортсмены со всей страны поучаствовали в марафоне «Лыжня в Лавру» в городском округе Пушкинский

Курсанты Тверского суворовского военного училища посетили предприятие «Энергомаш» в Химках. Для них организовали экскурсию, в ходе которой рассказали об истории научного объединения.

Ребята смогли лично увидеть знаменитые двигатели, производимые предприятием «Энергомаш», а также узнали о жизни и работе главного конструктора предприятия - инженера В. П. Глушко.

Экскурсию в демонстрационном зале провел главный специалист по стратегическим преобразованиям и программам развития Владимир Судаков. Он поделился с курсантами информацией об истории предприятия, а также об истории развития отечественной ракетной промышленности.

В этом году предприятие отмечает свое 95-летие. Студенты увидели легендарные двигатели «Энергомаша» в натуральную величину, послушали рассказ о жизни и деятельности выдающегося инженера и ученого В. П. Глушко.

Юные суворовцы проявили интерес и активно задавали вопросы, особенно интересовались устройством двигателей и их техническими характеристиками. Экскурсии на предприятии направлены на поддержание интереса к ракетно-космической отрасли России и знакомство студентов с деятельностью предприятия «Энергомаш».

Ранее на базе предприятия начали готовить специалистов в производственных профессиях. Инженеры будут обучаться на одном из цехов в «Ресурсном центре», где предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. На данный момент уже шестеро человек начали обучение в новом центре подготовки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».