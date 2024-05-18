Спортсмены Сергей Карякин и Екатерина Лобышева провели разминку «Марафона зарядок»

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, к зарядке посредством телемоста присоединились Ленинградская и Тамбовская области, а также Республика Ингушетия.

«Марафон зарядок „Здорового Отечества“ помогает в популяризации спорта и здорового образа жизни. Его проводят наши прославленные чемпионы, которые являются представителями разных видов спорта. И, безусловно, проведение зарядок и участие в них - это стремление быть бодрыми и здоровыми», - рассказала Лобышева.

Разминки с участием звезд отечественного и мирового спорта проходят каждую субботу на главной уличной сцене выставки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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