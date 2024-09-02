02 сентября 2024, 15:48

Спортсмены с ОВЗ из Подольска стали победителями «кубка Корсара»

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В Подольске завершились традиционные соревнования «Кубок „Корсара“. В них приняли участие около 80 спортсменов с ограниченными возможностями, включая инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, а также с общими заболеваниями.

В течение двух дней участники соревновались в различных видах спорта, включая городки, толкание ядра, пулевую стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, дартс, жульбак и гиревой спорт. Особое внимание привлекли турниры по настольному теннису и спортивному метанию ножа, которые стали яркими моментами соревнований.

Команда из Подольска продемонстрировала отличные результаты и заняла первое место, обойдя соперников. Второе место досталось команде из Троицка, а третье - команде городского округа Волоколамск.

Организатором мероприятия выступил «Спортивный клуб инвалидов „Корсар“ при поддержке администрации городского округа Подольск и волонтеров Подмосковья. Эти соревнования не только способствовали популяризации адаптивного спорта, но и стали важным событием для формирования духа единства и поддержки среди участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Подольск
02 сентября 2024, 16:27
Лекцию о диабете проведут в клубе «Активное долголетие» в Лобне 5 сентября
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Сотрудники Лобненской больницы приглашают всех желающих на лекцию на тему «Сахарный диабет и его профилактика», которая состоится в четверг, 5 сентября, в 11:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Молодежная, 4.

После лекции участники смогут бесплатно сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Для участия необходимо иметь при себе СНИЛС или страховой полис.

Клуб «Активное долголетие» регулярно проводит встречи со специалистами различных профилей. Записаться на мероприятия могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Для получения дополнительной информации и записи обращайтесь по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Напомним, что в Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену, открытие которой планируется в 2024 году. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Лобня Активное долголетие
02 сентября 2024, 15:36
Гумпомощь для жителей Курска и Белгорода собрали в День города в Люберцах
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Акция «Доброе дело» прошла в День города в Люберцах. Жители округа собрали около 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

На празднике работали несколько пунктов сбора помощи: около дворца спорта «Триумф» и в поселках.

«Депутаты, медицинские работники, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации, представители СМИ и администрации, а также просто активные жители собрали порядка 10 тонн гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей, а также участников СВО», - рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он поблагодарил жителей за отзывчивость и отметил, что вся помощь будет передана адресно нуждающимся.

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Благотворительность Люберцы Волонтеры
02 сентября 2024, 15:27
Двоих продавцов в Мытищах оштрафуют за ночную торговлю алкоголем
Медиасток.рф
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Сотрудники потребительского рынка и услуг провели рейд по по магазинам Мытищ, где в ночное время торговали алкоголем. Двоих продавцов теперь ждет штраф за нарушение законодательства.

Жалобы на ночную торговлю алкоголем поступили от жителей Мытищ. Первая проверка магазина «Продукты» прошла на улице Мира. Сотрудники администрации округа сделали контрольную закупку двух бутылок пива в ночное время. «Тайные покупатели» без каких-либо преград приобрели слабый алкоголь, а вот крепкий торговец продавать отказался под страхом проверок. Сказал, что можно будет прийти через пару дней. На этом его торговля из-под полы закончилась - сотрудники управления потребительского рынка и услуг себя рассекретили и сдали нарушителя полиции.

Следующим проверили магазин на Вокзальной улице. Туда проверяющие пришли в три часа ночи, и продавец отпустил покупателям виски. Но это не единственное нарушение. Оказалось, что у продавца нет лицензии на продажу алкоголя. Сотрудники полиции конфисковали весь товар.

Жители Мытищ могут сообщить о фактах незаконной торговли алкоголем в управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, а также по телефону: 8 (495) 581-13-48 и через электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.

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Законы Алкоголь Торговля Магазины
02 сентября 2024, 14:36
Образовательный центр построят на улице Лорха в поселке Красково
Архитектурное бюро АРХПРОЕКТ
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Архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области утвердила проект воспитательно-образовательного комплекса на улице Лорха в поселке Красково. Новый комплекс будет включать в себя общеобразовательную школу на 500 мест и детский сад для 120 воспитанников.

«Общая площадь образовательной организации составит более 11,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание, высотой от двух до трех этажей, выполнят в форме восьмиугольника, что обеспечит хорошую освещенность помещений и просторный внутренний двор для мероприятий и отдыха. В проекте будут использовать разнофактурные материалы: фасады облицуют плиткой из литого бетона с текстурой кирпича, а верхние этажи - стеклом и металлическими кассетами, обеспечивающими максимальное дневное освещение.

Отмечается, что цветовое решение фасадов будет гармонировать с окружающей застройкой и природой, а внутренние фасады выделяться яркими акцентами для различных функциональных зон: детского сада, начальной и основной школ.

В детском саду обустроят пять групп для малышей, музыкальный зал, кабинеты для кружков, пищеблок и медблок. Школа на 20 классов предусматривает два спортзала, лаборатории, актовый зал, библиотеку и другие учебные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Люберцы Дети

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