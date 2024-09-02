Спортсмены с ОВЗ из Подольска стали победителями «кубка Корсара»

Читайте нас в:

В течение двух дней участники соревновались в различных видах спорта, включая городки, толкание ядра, пулевую стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, дартс, жульбак и гиревой спорт. Особое внимание привлекли турниры по настольному теннису и спортивному метанию ножа, которые стали яркими моментами соревнований.

Команда из Подольска продемонстрировала отличные результаты и заняла первое место, обойдя соперников. Второе место досталось команде из Троицка, а третье - команде городского округа Волоколамск.

Организатором мероприятия выступил «Спортивный клуб инвалидов „Корсар“ при поддержке администрации городского округа Подольск и волонтеров Подмосковья. Эти соревнования не только способствовали популяризации адаптивного спорта, но и стали важным событием для формирования духа единства и поддержки среди участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».