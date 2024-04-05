Спортсмены из Воскресенска выиграли медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону
Воспитанники воскресенской спортивной школы по единоборствам выступили на всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях по бадминтону. Событие собрало более 300 спортсменов из 19 регионов России.
Василиса Ицкова, одна из самых талантливых воспитанниц воскресенской школы, завоевала серебряные награды в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Егор Королев и Мирослав Крупица также продемонстрировали отличную игру, заняв третью ступень пьедестала в парном разряде.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. При этом без внимания не останутся и уже существующие спортивные объекты в городских округах Московской области. Там проведут необходимые работы по реконструкции.
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