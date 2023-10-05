Спортсмены из Воскресенска выиграли медали на соревнованиях по карате и метанию копья

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Дмитрий Жуков поднялся на пьедестал, одержав победу на всероссийских соревнованиях по карате. Участие в турнире приняли около тысячи спортсменов, представлявших 24 региона России и республику Беларусь.

Дмитрий Жуков поднялся на пьедестал, одержав победу на всероссийских соревнованиях по карате. Участие в турнире приняли около тысячи спортсменов, представлявших 24 региона России и республику Беларусь.

Воспитанница «Академии спорта» Ксения Тебякина также привезла домой медаль. Девушка выиграла бронзу на всероссийских соревнования по метанию копья, которые проходили в Петрозаводске.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воспитанница «Академии спорта» Ксения Тебякина также привезла домой медаль. Девушка выиграла бронзу на всероссийских соревнования по метанию копья, которые проходили в Петрозаводске.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».