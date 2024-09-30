Спортсмены из Воскресенска выиграли 5 медалей на всероссийском турнире по фехтованию

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Фестиваль «Золотая Осень» для любителей конного спорта с ограниченными возможностями состоялся в городском округе Котельники. Турнир собрал более 400 спортсменов со всей России.

Организатором соревнований выступила спортивная школа олимпийского резерва «Белка». Участники смогли не только показать свое мастерство, но и расширить круг общения, познакомившись со спортсменами из разных уголков страны.

Помимо спортивных соревнований, для гостей фестиваля провели творческие мастер-классы и показательные выступления, накормили вкусным блюдами. Для них также выступил ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России.

Организаторы устроили для особенных детей из Курска, Луганской народной республики и Белоруссии экскурсионную программу и дополнительные тренировки, а также обеспечили жильем и питанием.

Зрелищная программа фестиваля никого не оставила равнодушным, а болельщиков впечатлили сила духа, оптимизм и способность спортсменов добиваться успеха в труднейших условиях.

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