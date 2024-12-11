Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства России по фехтованию

возле стелы «Город воинской славы» на Губернаторской площади.

Ветераны Можайского округа и активисты «Волонтеров Подмосковья» почтили память воинов в День героев Отечества. Они провели митинг

На митинг пришли депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, муниципальный депутат Василий Овчинников, председатель городского Совета Нина Истратова. Они рассказали волонтерам об истории памятной даты, которая корнями уходит во времена Екатерины Великой. Тогда праздновали День Георгиевских кавалеров. Традиция продлилась до 1917 года.

В годы Великой Отечественной войны утвердили Орден Славы, который по своему значению близок к награде времен правления Екатерины II. Примечательно, что 9 декабря православная церковь отмечает еще одну важную дату - День святого Георгия Победоносца - одного из самых почитаемых святых, который покровительствует воинам.

«Сегодня, когда участники специальной военной операции защищают нашу страну от фашизма, этот праздник важен для нас, как никогда. Среди этих новых героев, награжденных высокими правительственными наградами, есть много можайских ребят, мужественных защитников Отечества», - сказала Нина Истратова.

В День героев Отечества в школе № 1 открыли Парту героя участнику специальной военной операции Алексею Соколову. Он погиб в Луганской Народной Республике во время выполнения боевой задачи.

Участники патриотической акции также посетили Аллею Славы. Там установлены бюсты великих полководцев - героев Бородинского сражения и Великой Отечественной войны. К каждому возложили цветы.

Василий Овчинников и член Общественной палаты Валентина Фомченко рассказали ученикам школ № 2 и № 3 про подвиги героев различных эпох, увековеченных на Аллее Славы. Позже все сфотографировались с флагом России и Можайского округа.

«Мы прониклись глубоким смыслом и важностью праздничной даты 9 декабря в современной истории нашего государства, а наши волонтеры-школьники, конечно, узнали сегодня о героических событиях российской истории гораздо больше, чем из школьных учебников», - добавил заместитель координатора штаба «Волонтеры Подмосковья» Павел Коршунов.

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