Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства по легкой атлетике

В соревнованиях приняли участие свыше 180 спортсменов из Рязанской, Тульской и Московской областей. Участники состязались в семи дисциплинах, таких как бег на дистанцию от 60 до 800 метров, тройной прыжок, прыжки в длину и высоту.

Лучший результат по прыжкам в высоту показала Виктория Шевченко. Игорь Хмурчак завоевал серебро по прыжкам в длину, а Дарья Нестифорова стала одной из лучших в преодолении дистанции на 60 метров, заняв второе место с результатом 8,4 секунды.

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