Спортсмены из Солнечногорска завоевали золото и серебро на турнире по смешанному рукопашному бою

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В турнире поучаствовали спортсмены из 10 стран, в числе которых Россия, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Армения и другие.

Михаил Костенко занял первое место, а Кирилл Алексеев - второе. Оба борца получили звание «Мастер спорта».

«Бойцы готовились к соревнованиям под чутким руководством наставника Данилы Потапова, которому также было присвоено звание „Тренер республиканской категории“», - уточнили в администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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