Спортсмены из Солнечногорска выиграли 68 медалей на турнире по аэробике

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Спортсмены младшего возраста соревновались в двух лигах - «Восходящая звезда» для начинающих и «Сияние звезд» для опытных. Выступали в разных номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа.

«В турнире выступили свыше 170 участников из Москвы, Зеленограда, Дмитрова, Домодедова, Люберец и Химок. В том числе более 80 человек из Солнечногорска представляли спортивную школу № 1 и Дом детского творчества „Буревестник“», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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