Спортсмены из Солнечногорска победили в ультрамарафоне в Суздале

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Трейл-забеги проходили на дистанции от 10 до 100 километров. Трасса была сложная и состояла из разных покрытий: асфальт, лесные тропы и дороги, трава по пояс, броды, поваленные бревна, заболоченные участки.

Спортсмен Антон Нестеренко из Солнечногорска преодолел 80 километров с результатом 6:40:58 и занял первое место. В числе лучших еще один спортсмен - Андрей Тимошин, который пробежал 30 километров за 2:25:04.

«Наши солнечногорские спортсмены продолжают демонстрировать высочайший уровень подготовки. Поздравляю ультрамарафонцев Антон и Андрея с заслуженными наградами и желаю новых успехов впереди!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этом году в ультратрейле Golden Ring Ultra Trail приняли участие 15 спортсменов от Солнечногорска.

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