Спортсмены из Шаховской победили на областном чемпионате по гольфу

Строительство моста через реку Пехорку продолжается в Подмосковье в рамках проекта новой трассы ЮЛА. На данный момент готовность объекта превысила 65%.

Ежедневно на стройке работают более 140 человек и 15-20 единиц техники. Пока специалисты завершают сооружение двух оставшихся опор, экскаватор извлекает 12-метровые стальные шпунты, которые использовались для устройства котлована под фундамент моста.

«Мы на 95% завершили возведение опор, надеемся закончить эту работу до конца июня, и уже приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Параллельно производим монтаж металлоконструкций», - прокомментировал руководитель проекта компании «Спецстройтехнологии-М» Тимур Хелая.

Завершить строительство моста планируется к концу текущего года. Напомним, что Южно-Лыткаринская автодорога будет использоваться как дублер МКАД. Ее назначение - разгрузить сразу несколько трасс М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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