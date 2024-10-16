16 октября 2024, 10:06

Спортсмены из Серпухова выиграли 5 медалей на областном турнире по дзюдо

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Традиционный межрегиональный турнир по дзюдо прошел в Климовске 12 октября. Спортсмены из городского округа Серпухов выступили успешно и стали призерами соревнований.

Посвященный памяти основателя борьбы в Климовске, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Шабалина турнир проводился уже в 14 раз. Побороться за победу приехали 225 дзюдоистов из разных муниципалитетов Подмосковья.

Спортсмены из серпуховской школы «Русский медведь», воспитанники тренера Владимира Смокачева показали высокие результаты. Арина Мельникова, София Годжаева, Арина Бородина и Максим Растольцев стали бронзовыми призерами, а Диана Савельева завоевала золотую награду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Серпухов
16 октября 2024, 09:56
Глава Щелкова посетил фармацевтическое предприятие и пообщался с сотрудниками
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Вопросы развития местного предприятия «Канонфарма» обсудили глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и руководство компании. Также прошла встреча с сотрудниками, на которой обсудили актуальные предложения и вопросы.

Предприятие «Канонфарма» уже более 25 лет производит порядка 400 наименований лекарственных препаратов. Они используются в кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, при лечении вирусных инфекций.

Ассортимент продукции формируют, основываясь на тенденциях заболеваемости в России, современных мировых способах терапии, а также основных схемах лечения. Ряд препаратов не имеет отечественных аналогов.

В прошлом году компания получила более 10 миллионов рублей в качестве субсидии по областной программе на возмещение части затрат от покупки нового оборудования.

«С руководством обсудили вопрос содействия в восстановлении работоспособности канализационной камеры на территории предприятия - она находится в ведении Щелковского Водоканала. Сейчас уже все сделано», - прокомментировал Андрей Булгаков.

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Здравоохранение Щелково Промышленность
16 октября 2024, 08:46
Посвященный осени праздник провели в детском саду № 3 в Лосино-Петровском
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В детском саду «Ивушка» в Лосино-Петровском отметили праздник осени. Ребятам рассказали о том, какие изменения происходят в природе в это время года, а также подготовили для них игры и конкурсы.

Традиционное мероприятие прошло в детском саду № 3 для детей корпуса № 6. Им напомнили о том, как меняется природа осенью, а также рассказали о фруктах и овощах, которые собирают в это время года.

Также дети подготовили концерт. Они исполнили стихотворения, тематические песни и танцы и другие творческие номера.

Для них провели игры и конкурсы, связанные с осенними дарами. Руководство учреждения отметило, что проведение таких праздников помогает развивать у детей любовь к природе, формировать творческие способности и создавать атмосферу радости и дружбы.

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Праздники Детские сады Лосино-Петровский
16 октября 2024, 02:17
Прием заявок на конкурс красоты «Люберецкая краса 2024» продлится до 30 октября
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В городском округе Люберцы стартовал конкурс красоты «Люберецкая краса 2024». Участницами могут стать девушки с 16 до 23 лет. Заявки принимают до 18:00 30 октября.

Организовало мероприятие отделение «Молодой гвардии» в Люберцах и администрация городского округа. За звание самой красивой поборются девушки в возрасте от 16 до 23 лет, которые учатся или живут на территории муниципалитета.

Конкурсантки должны обладать натуральной красотой, не иметь пластической коррекции, вредных привычек, татуировок на открытых частях тела. Поучаствовать в конкурсе приглашают не замужних девушек, не имеющих детей, и без судимости.

Участницы пройдут три этапа: подача заявок, отборочный тур и финал. Финальные испытания состоятся 8 декабря, девушки выполнят конкурсные задания: «Мой стиль», «Мое хобби», «Мой мир», «Мое дарование», «Истинная леди».

Главный приз: «Люберецкая Краса - 2024», специальные призы: «Мисс Стиль 2024», «Мисс Золотые ручки 2024», «Мисс Золотое сердце 2024», «Мисс Дарование 2024», «Мисс Грация 2024», «Мисс Очарование 2024», «Мисс Изящество 2024», «Мисс Сияние 2024», «Мисс Оригинальность 2024».

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить форму. Подробную информацию можно прочитать в приложении к конкурсу по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы конкурсы
16 октября 2024, 02:04
Активисты «Молодой гвардии» восстановили забор у дома ветерана ВОВ в Красногорске
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На заборе у дома ветерана Великой Отечественной войны появились граффити. Молодогвардейцы из Красногорска закрасили все надписи, вернув ему первоначальный вид.

Участники «Молодой гвардии» занимают активную гражданскую позицию. На этот раз ребята проявили себя, помогая ветерану Великой Отечественной войны. Подростки из «Молодой гвардии» восстановили забор возле его дома. Накануне там появились граффити. Активисты расценили это, как неуважение к памяти солдат, которые пожертвовали собой ради мира. Ребята привели забор в порядок, закрасив надписи. Своим примером они показали, что необходимо заботиться о прошедших через трудности и испытания ветеранах.

Молодогвардейцы продолжат бороться с вандализмом, напоминая о необходимости сохранять память о прошлом и уважать историю нашей страны.

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Красногорск Волонтеры Молодежь

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