21 сентября 2024, 23:46

Спортсмены из Серпухова победили на первенстве мира по тайскому боксу

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На первенстве мира по муай-тай у Бангкоке юные боксеры из Серпухова завоевали пьедестал почета. Более 2500 спортсменов из 90 стран приехали побороться за звание победителей.

Воспитанники бойцовского клуба «Кремень» в Серпухове победили на первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке. София Нагуманова поборола боксерку из Малайзии, а Василиса Киселева одолела соперницу из Канады. Девушки стали лучшими на соревнованиях, завоевав золото.

Почетное третье место досталось Анастасии Назаровой. Двукратной чемпионкой мира стала Яны Еремина, она победила спортсмену из Бельгии в финальном бою.

Готовил девушек к состязаниям тренер чемпионов, президент Федерации тайского бокса городского округа Серпухов Дильшод Мирзаев.

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Спортсмены Серпухов Бокс
21 сентября 2024, 23:23
Глава Серпухова проверил качество ремонта дорог на Российской улице
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На Российской улице в Серпухове до 30 сентября обустроят тротуар и парковку на 10 автомобилей. Глава округа Сергей Никитенко проверил качество ремонта дорог на этом участке.

Рабочие отсыпали щебнем тротуар и парковку на Российской улице, а также установили бордюры. В течение недели на участке уложат новый асфальт. Одновременно с этим строители обновят бортовые камни.

На площадке работают трактора, экскаваторы и грузовые автомобили.

«Стремимся к тому, чтобы процесс ремонта проходил максимально быстро и качественно. Проверка работ выполняется на ежедневной основе», - отметил Сергей Никитенко.

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Серпухов Дороги
21 сентября 2024, 23:14
Пробные запуски тепла стартовали в котельных Серпухова
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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил котельные в микрорайоне Ивановские дворики. Там стартовали пробные запуски тепла, теплоэнергию в полном объеме подадут в начале октября.

Состояние котельных № 2, № 30, № 54 и новой блочно-модульной котельной в микрорайоне Ивановские дворики осмотрели глава муниципалитета Сергей Никитенко и директор Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго Московская область» Павел Макаров.

Новая теплостанция обеспечивает энергией жилые дома округа, а также школу № 18, торговый центр и поликлинику.

На выездной встрече собравшиеся обсудили текущий ремонт оборудования и сооружений. Помимо этого, Сергей Никитенко побеседовал с работниками котельной об условиях труда.

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ЖКХ Серпухов Отопление
21 сентября 2024, 21:37
Готовность системы теплоснабжения к зиме проверили в микрорайоне Силикат
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Временно исполняющий обязанности главы городского округа Котельники Михаил Соболев проверил подготовку котельной в микрорайоне Силикат к осенне-зимнему периоду. Объект снабжает теплом два многоквартирных дома по Карьерной улице.

В котельной микрорайона Силикат отремонтировали и проверили технологическое оборудование. Котельная готова для подачи тепла в многоквартирные дома.

Также Михаил Соболев осмотрел водозаборный узел, насосную технику и водопроводные сети. Оборудование исправно и готово к отопительному сезону.

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Отопление Котельники
21 сентября 2024, 21:11
Замглавы Лосино-Петровского проверил качество водоснабжения в Солнечном
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Выездная встреча заместителя главы Лосино-Петровского Романа Мещерякова с директором управляющей компании «Хту» и горожанами прошла в микрорайоне Солнечный. Обсудили качество водоснабжения и ремонт теплосетей.

По поручению главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава выездные встречи с горожанами и осмотр территорий проводит его заместитель Роман Мещеряков.

Жители микрорайона Солнечный пожаловались на низкое качество водоснабжения. На встрече взяли пробу воды, при визуальном осмотре примесей и грязи не выявили, но обнаружили запах. Комиссия приняла решение провести независимый анализ холодной и горячей воды.

Также на встрече собравшихся интересовал срок завершения работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Подрядчик пообещал обновить системы теплоснабжения в течение двух недель.

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Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский Ремонтные работы

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