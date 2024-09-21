Спортсмены из Серпухова победили на первенстве мира по тайскому боксу

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Воспитанники бойцовского клуба «Кремень» в Серпухове победили на первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке. София Нагуманова поборола боксерку из Малайзии, а Василиса Киселева одолела соперницу из Канады. Девушки стали лучшими на соревнованиях, завоевав золото.

Почетное третье место досталось Анастасии Назаровой. Двукратной чемпионкой мира стала Яны Еремина, она победила спортсмену из Бельгии в финальном бою.

Готовил девушек к состязаниям тренер чемпионов, президент Федерации тайского бокса городского округа Серпухов Дильшод Мирзаев.

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