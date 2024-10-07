07 октября 2024, 15:34

Спортсмены из Подольска стали призерами всероссийского турнира по рукопашному бою

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Традиционные соревнования по абсолютно реальному бою прошли в Краснознаменске. Бойцы из Подольска показали  высокие результаты, завоевав пять медалей.

Турнир по детско-юношеской разновидности армейского рукопашного боя был посвящен участникам специальной военной операции. Он собрал более 600 спортсменов из 25 регионов России - Подмосковья, Санкт-Петербург, Мурманска, Забайкалького и Ставропольского краев, Свердловской, Курской и Челябинской областей.

Воспитанники тренера Руслана Думаняна из Подольска стали призерами в своих весовых и возрастных категориях. Победу одержали Артем Думанян и Рамазан Бадалов, серебряную медаль получили Илья Мартынов и Мухамед Ханов, а Никита Ханецкий завоевал бронзу.

Участникам соревнований в возрасте до 18 лет за победу будет присвоен разряд кандидата в мастера спорта, а спортсменам старше 18 лет - звание мастера спорта.

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Спортсмены Подольск
07 октября 2024, 14:54
Новое оборудование установили в роддоме в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Современную технику получил по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева родильный дом в Подольске. Оборудование поможет медикам работать еще эффективнее.

В медицинском учреждении установили цифровой передвижной рентген, аппараты для ультразвукового исследования, искусственной вентиляции легких и радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Операционный блок оборудовали новой эндоскопической стойкой, которая позволяет проводить даже самые сложные медицинские вмешательства.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что одной из главных задач власти является забота о будущих матерях и новорожденных малышах.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Подольск Медицина Технологии
07 октября 2024, 14:35
Более 60 педагогов в Лобне наградили ко Дню учителя
Телеканал «360»
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Педагогов Лобни поздравили с Днем учителя. В школе «Авиатика» провели концерт и награждение профессионалов, которые трудятся в сфере образования много лет.

Награды вручили 64 работникам сферы образования. Высокую оценку труда получили педагоги, которые воспитали большое количество отличников, показали успехи при подготовке детей к экзаменам и за другие заслуги.

«Сегодня будут вручены торжественные награды Министерства просвещения Российской Федерации, почетными грамотами Министерства образования Московской области, а также награды городского округа Лобни. Почетные грамоты главы, почетные грамоты Совета депутатов и почетные звания», - прокомментировала исполняющая обязанности начальника управления образования администрации городского округа Лобня Анастасия Акимова.

Учителей отметила также глава Лобни Анна Кротова. Вместе с депутатами Московской областной Думы Михаилом Мурзаковым и Денисом Перепелицыным она поздравила педагогов с профессиональным праздником.

«Спасибо вам за наших отличников, спасибо за результаты ЕГЭ, спасибо за наши школы, спасибо за то, что вы сегодня с нами. За то, что помогаете нам, прославляете наш город», - сказала Анна Кротова.

Отметим, что сейчас в «Авиатике» учатся около двух тысяч детей. В школе развивают новые кружки и секции, а также налаживают сотрудничество с российскими вузами.

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Праздники Награды Лобня Учителя Образование
07 октября 2024, 13:45
Педагогов в Чехове наградили ко Дню учителя
Телеканал «360»
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Более 50 педагогов отметили грамотами ко Дню учителя в Чехове. Торжественное поздравление прошло во дворце культуры «Дружба».

В профессиональный праздник в Чехове отметили учителей, внесших значительный вклад в развитие подрастающего поколения. Всего почетные грамоты и благодарственные письма получили 54 педагога.

Почетной грамотой Министерства образования Московской области наградили начальника управления образования администрации городского округа Чехов Ирину Заболотневу.

«Наша с вами профессия имеет отголосок на многие-многие годы. Сегодня хочется обратиться к педагогам, к руководителям, чтобы за погоней достижений, показателей, мы нее утратили своей сути. Сути - разглядеть в каждом ребенке. Важно - дать опору каждому ребенку, создать условия, любовь. А самое главное - увидеть, что есть в нем, что есть в его семье», - поделилась Ирина Заболотнева.

Отметим, что ежегодно учителя округа становятся лауреатами профессиональных конкурсов. Их воспитанники показывают высокие результаты.

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Праздники Чехов Учителя
07 октября 2024, 13:44
«Все системы готовы». Анна Кротова — о старте включения отопления в домах Лобни
Медиасток.рф
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С утра в Лобне началась подача тепла в многоквартирные дома. Этот процесс сложен, так как требуется заполнение магистральных и дворовых трубопроводов, сообщила глава городского округа Анна Кротова.

«Все системы для подачи отопления готовы. Тепловые сети прошли гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки были отремонтированы, оборудование котельных обновили», - отметила Кротова.

Каждый дом подключают вручную, чтобы провести балансировку и развоздушивание системы, за что отвечают управляющие компании.

Отмечается, что жилые дома получают тепло после детских садов, школ и больниц. Обычно процесс занимает несколько дней и сопровождается пуско-наладочными работами.

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ЖКХ

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