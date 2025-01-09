Спортсмены из Подольска победили в областном турнире по быстрым шахматам

Спортивная школа «Пахра» в Подольске выступила организатором новогоднего турнира. Его провели для того, чтобы участники проверили свои навыки и знания. Победителей определяли в пяти номинациях: ветераны, юноши, школьники до 13 лет, мужчины и женщины.

«Быстрые шахматы сложнее обычных, так как в них дают ограниченное время на обдумывание хода. Участники играют с контролем времени: 10 минут плюс пять секунд - это называется рапид», - сказал главный судья соревнований Константин Черняков.

Среди ветеранов победил Борис Музолевский, среди мужчин - Леон Бабертян из Подольска, у женщин - подольчанка Татьяна Клюева. Самым результативным игроком до 13 лет стал Максим Рыбаков из Москвы, а в возрастной категории до 19 лет - москвичка Мария Рыбакова.

Победители и призеры получили кубки и грамоты.