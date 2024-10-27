Спортсмены из Подольска победили на всероссийском турнире по фланкировке

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Золотые, серебряные и бронзовые медали на всероссийском турнире по фланкировке шашкой «Кубок России-2024» завоевали воспитанники школы «Клуб 360» Дома культуры «Зио» структурного подразделения Культурно-досугового центра «Южный» под руководством Юлии Чередниченко. Серебряные медали заработали кадеты и взрослые в командных дисциплинах.

Соревнования прошли по двум дисциплинам: «Фланкировка одиночная показательная» и «Фланкировка командная показательная». В турнире участвовали 92 спортсмена, в их числе 65 представителей одиночных дисциплин и 54 командных со всей России.

Среди девочек семи-десяти лет второе место завоевала Алиса Гребенник. Виктория Тришина заняла первое место среди девочек 11 лет. Артем Фадеев завоевал втрое место среди мальчиков 11-13 лет. Среди кадетов-девушек 14-17 лет второе место заняли Александра Зубкова и Софья Бакалдина, третье место досталось Анастасии Казначеевой.

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