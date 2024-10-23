23 октября 2024, 13:34

Спортсмены из Подольска победили на соревнованиях по греко-римской борьбе

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Спортсмены из Подольска взяли золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе в Ярославле. Максим Головенчиц занял первое место, а Максим Пыльцин и Денис Гимадеев — второе.

На Всероссийские соревнования памяти подполковника Владимира Лататуева приехали лучшие спортсмены России, чтобы почтить память военного и показать мастерство. Подольск представили воспитанники школы олимпийского резерва «Космос» совместно с окружной Федерацией греко-римской борьбы.

Спортсмены показали достойные результаты. Максим Головенчиц победил в весовой категории 45 килограммов. Максим Пыльцин стал вторым среди борцов 65 килограммов, а Денис Гимадеев - в весовой категории 80 килограммов.

Всероссийские соревнования памяти подполковника Лататуева стали важным событием в мире греко-римской борьбы.

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Спортсмены Подольск Золото
23 октября 2024, 14:07
Экоурок по раздельному сбору отходов провели в школе №1 в Домодедове
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Экологический урок прошел в школе № 1 в Домодедове. Сотрудники Каширского регионального оператора рассказали детям о правилах раздельно сбора и транспортировки отходов.

Экоактивисты объяснили ребятам, как осознанное потребление и сортировка помогают сохранить окружающую среду. Особое внимание на занятии уделили проекту «Мегабак», в рамках которого жители могут сдать крупные вещи и покрышки на переработку.

Школьникам напомнили об экобоксах, куда можно принести батарейки, а также о пунктах приема пластиковых бутылок, жестяных банок и текстиля.

Для участников встречи провели интерактивную игру.

Школьники Город Домодедово
23 октября 2024, 14:03
Очистные сооружения реконструируют в поселке Сергиевском под Коломной
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Реконструкция очистных сооружений проходит  в поселке Сергиевском. Работы ведутся под контролем специалистов МУП «Тепло Коломны».

Директор предприятия Николай Герлинский объяснил, что после завершения реконструкции главным отличием комплекса станет процесс биологической очистки в аэротенках. Такая схема разработана в Кейптаунском университете. Это даст возможность снизить содержание азота и фосфора в сточной воде и таким образом избежать цветения природных водоемов.

Благодаря блоку доочистки сточных вод после отстаивания в природную среду будет возвращаться более прозрачная вода с меньшим содержанием взвешенных веществ. Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания позволит избежать вторичного загрязнения водоемов.

«Очистка сточных вод будет производиться до нормативных показателей, уменьшатся выбросы дурнопахнущих веществ, и вода в Оке станет значительно чище», - заявил Николай Герлинский.

Таким образом, после реконструкции предприятие получит практически новые очистные сооружения. Их производительность за сутки составит 60 тысяч кубических метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Строительство Экология
23 октября 2024, 13:41
Депутат Мособлдумы помог с приобретением парт для гимназии в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Новые парты получила гимназии № 1 в городском округе Воскресенск. Их покупка стала возможной благодаря помощи депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой.

Парты в школе были установлены в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Депутат приехала с визитом в школу, чтобы лично убедиться в качестве мебели. Екатерина Лобышева также побеседовала с учениками и их родителями.

«Все дети в один голос признались, что парты очень удобные и пообещали учиться на „четыре“ и „пять“», - рассказала парламентарий.

Екатерина Лобышева также поздравила весь коллектив гимназии с высоким достижением. Воспитанники учебного заведения недавно стали бронзовыми призерами областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье».

«Это не удивительно, ведь гимназия № 1 во многих направлениях имеет отличия и награды», - отметила депутат Мособлдумы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Школы Воскресенск
23 октября 2024, 13:39
Подмосковье вошло в топ-3 на чемпионате МЧС по гиревому спорту
Главное управление МЧС России по Московской области
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Соревнования по гиревому спорту в рамках спартакиады МЧС России по регионам Центрального Федерального округа прошли в Твери. Команде Подмосковья удалось войти в тройку сильнейших.

Участники соревновались в шести весовых категориях по схеме классического двоеборья: толчок двух гирь по 24 килограмма и рывок.

Сборная МЧС России по Московской области заняла третье общекомандное место. А в личном первенстве лучший результат показал Александр Гордеев, который стал победителем в весовой категории 68 килограммов.

Сотрудник 19 ПСО в весовой категории до 85 килограммов занял второе место, а представитель СПСЧ Реутова Дмитрий Никульчев стал четвертым в весовой категории свыше 85 килограммов.

Наставником подмосковной команды выступил Николай Смирных.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. Всем участникам соревнований вручили ценные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены МЧС РФ

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