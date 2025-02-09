Спортсмены из Подольска победили на чемпионате ЦФО по универсальному бою

Участниками состязаний стали более 500 юношей и девушек от 12 до 17 лет из 15 регионов России.

Спортсмен из Подольска Артем Панарин стал победителем в версии классика и занял второе место в версии лайт. Георгий Ветюгов в версии классика занял первое место, второе место у Камиллы Кожушко и Людвига Фербера. Третье место заняли Юрий Глущенко, Лев Кожушко и Сабира Бабаева.

Лучшие спортсмены получили путевку в первенство России.

Отметим, что универсальный бой - это молодой и зрелищный вид спорта. Он появился в России в середине 90-х годов и включает в себя прохождение полосы препятствий, стрельбу, метание ножей и контактные поединки.