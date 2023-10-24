Спортсмены из Подмосковья выступят на первенстве мира по борьбе в Албании
Три спортсмена из Подмосковья вошли в составе сборной России по спортивной борьбе и сразятся за медали первенства мира. Соревнования пройдут в столице Албании.
В классическом стиле в весовой категории до 60 килограммов поборется представитель Химок, победитель первенства мира и Европы по греко-римской борьбе Анвар Аллахьяров.
Турнир начнется в Тиране 24 октября и будет идти пять дней.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Он подчеркнул, что все работы должны завершиться до конца 2023 года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
В Минспорте региона рассказали, что женскую часть команды представит обладательница серебряных медалей молодежных первенства мира и Европы Вусала Парфианович. Она выступает в весовой категории до 68 килограммов и представляет Орехово-Зуево и Солнечногорск.
В борьбе вольным стилем выступит вице-чемпион России, призер первенства мира и Европы Иналбек Шериев. Он выйдет на ковер в весе до 70 килограммов и представит Солнечногорск.