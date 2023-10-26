Спортсмены из Подмосковья выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях по метанию ножа
Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали завоевали спортсмены из Подмосковья на первых всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа. В турнире приняли участие атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.
Золото на дистанциях три и четыре метра, а также серебро на пяти метрах завоевал Николай Гусев из Пушкинского городского округа. Его земляк Евгений Поляков стал вторым на четырех метрах и третьим на трехметровой дистанции.
В соревнованиях, прошедших в Хабаровске, приняли участие 40 спортсменов-опорников из восьми регионов России. Победителями турнира стали хозяева турнира - представители Хабаровского края.
Спортивное метание ножей появилось в России в 2019 году. Сегодня этот новый вид спорта активно развивается. В стране насчитывается около 30 тысяч любителей метания ножа, среди которых есть и титулованные атлеты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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