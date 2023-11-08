Спортсмены из Подмосковья победили на чемпионате и первенстве России по велоспорту

В рамках чемпионата России Александра Ушакова, представляющая городской округ Одинцово, удостоилась награды высшего достоинства по итогам выступления в дисциплине «гонка в гору». Ей удалось обойти соперниц из Санкт-Петербурга и Чувашской Республики.

В первенстве России в дисциплине «гонка в гору» среди юниоров от 17 до 18 лет победу одержал Ярослав Шурпач, проживающий в городском округе Краснознаменск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Семь из них будут профинансированы за счет государственной программы.

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