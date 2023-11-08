08 ноября 2023, 20:53

Спортсмены из Подмосковья победили на чемпионате и первенстве России по велоспорту

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Спортсмены из Московской области завоевали золотую медаль чемпионата России и золотую медаль первенства страны по велосипедному спорту маунтинбайк. Соревнования проводились с 4 по 6 ноября в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.

В рамках чемпионата России Александра Ушакова, представляющая городской округ Одинцово, удостоилась награды высшего достоинства по итогам выступления в дисциплине «гонка в гору». Ей удалось обойти соперниц из Санкт-Петербурга и Чувашской Республики.

В первенстве России в дисциплине «гонка в гору» среди юниоров от 17 до 18 лет победу одержал Ярослав Шурпач, проживающий в городском округе Краснознаменск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Семь из них будут профинансированы за счет государственной программы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 ноября 2023, 21:25
Подмосковные фигуристы выиграли всероссийский турнир на призы Федора Климова
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Дуэт фигуристов из Московской области удостоился первого места на всероссийских соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Федора Климова. Состязания проходили с 30 октября по 2 ноября в Сочи.

Мария Фефелова и Артем Валов представляли танцевальный дуэт из Одинцовского городского округа. По результатам двух дней соревнований им присудили победу. При этом пара опередила ближайших соперников на 20 баллов.

Отметим, что спортсмены выступали по программе кандидатов в мастера спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 ноября 2023, 20:32
Школьник из Раменского победил на международном турнире по кикбоксингу
Ирина Моисеева
Читайте нас в: Google Новости
Турнир по кикбоксингу среди стран Шанхайской организации сотрудничества прошел в спорткомплексе «Борисоглебский». Уверенную победу на соревнованиях одержал школьник из Раменского.

Егор Комиссаров из Раменского - первый номер национальной сборной среди юниоров по кикбоксингу. Он является многократным чемпионом России.

Спортсмен рассказал, что участвовал в соревнованиях такого масштаба впервые и очень волновался, поскольку пришлось сразиться с сильными атлетами. Он подчеркнул, что в финальном бою сошелся со своим соперником, которому часто проигрывал ранее.

«Но я смог собраться с силами и выиграть в состязании. Ведь к этим соревнованиям я очень долго и упорно готовился, и был уверен в своей победе», - рассказал Егор Комиссаров.

Чемпион подчеркнул, что во время соревнований активную поддержку оказывали родные и близкие. Кроме того, его подбадривал тренер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Раменское
08 ноября 2023, 20:07
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в магазинах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило об участившихся случаях мошенничества в торговых сетях региона. Обман доверчивых граждан происходит на кассе во время оплаты покупок.

Злоумышленники предлагают жертве оплатить ее покупки банковской картой, а взамен она должна отдать им сумму наличными. Мошенники объясняют это тем, что им срочно понадобились деньги, а поблизости нет банкомата, чтобы их снять.

Покупателю такая сделка не кажется странной или подозрительной, ведь их покупка уже оплачена, а они лишь отдают равноценную сумму наличными.

Однако стоит быть предельно осторожными, поскольку зачастую банковские карты оказываются крадеными. Они не могут снять с них деньги через банкомат без ПИН-кода, но на кассе можно оплатить покупки до одной тысячи рублей.

ГУРБ Московской области призывает граждан быть бдительными, не оплачивать покупки посторонним лицам и не соглашаться на предложения незнакомцев, связанные с сомнительными финансовыми операциями. В противном случае человек рискует стать участником преступления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество
08 ноября 2023, 19:23
Предпринимателей пригласили представить свои товары на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Предприниматели из Московской области смогут представить свои товары и услуги на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье». Мероприятие пройдет 24 и 25 ноября в российской столице на территории ТЦ «Афимолл Сити».

Отметим, что организаторы форума также позаботились о посетителях с детьми. Для юных гостей оборудуют детскую зону и проведут серию мастер-классов. Участие в мероприятии бесплатно. Зарегистрироваться можно до 25 ноября на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Во время форума предприниматели смогут рассказать целевой аудитории о своих компаниях, найти инвесторов и получить практический опыт на лекциях, которые проведут профессиональные спикеры. Кроме того, они смогут узнать о мерах государственной поддержки.

Откроет форум заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Спикерами выступят известные предприниматели и эксперты, которые поделятся опытом.

Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме