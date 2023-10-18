Спортсмены из Одинцова выиграли медали в первенстве Московской области по бадминтону
Медали во всех пяти разрядах на первенстве Московской области завоевали бадминтонисты из Одинцова. Соревнования проходили в Раменском. Участие в них принимали дети до 13 лет.
Руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев рассказал об успехах своих подопечных. Так, Нелли Крылова стала абсолютной победительницей турнира, заняв три первых места. Платон Акулов получил золото в смешанном, бронзу в мужском одиночном и мужском парном разряде. Варя Шмырева выиграла серебро в женском одиночном и смешанном, а также бронзу в женском парном разряде. Также медалистками стали Ева Радзиванович и Юлия Поскрякова Одинцовские спортсмены также вошли в сборную команду Московской области. Трое ребят: Нелли Крылова, Платон Акулов и Варвара Шмырева представят Подмосковье на первенстве России по бадминтону в Омске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.
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