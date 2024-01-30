Спортсмены из Одинцова выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Одинцовские спортсмены выступали в возрастной группе до 11 лет. Больше всего наград выиграл Илья Ашмарин. Он завоевал серебро в парном разряде и бронзу в смешанной и одиночной категориях.

«Второе место в парном разряде и третье в одиночной категории занял Егор Камалов. У девочек отличилась Дарьяна Цецулина. Она завоевала две бронзы - в парной и смешанной категориях», - сообщил директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Тренер обратил внимание на то, что участие в соревнованиях пошло на пользу бадминтонистам. Независимо от результатов медального зачета, они получили ценный игровой опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе после реконструкции открыли стадион «Труд». Теперь там смогут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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