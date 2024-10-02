Спортсмены из Одинцова победили на областных соревнованиях по бадминтону

Представители спортивной школы «Одинцово» выступили 28–29 сентября в Москве на соревнованиях в рамках первенства Московской области в Раменском округе. Об этом рассказал руководитель спортивной школы Владимир Леонтьев.

«На „Детской лиге“ в столице в категории девочек 2011–2012 годов рождения первое место заняла Нелли Крылова, а второе - Таисия Елисеева. В Раменском на областном первенстве по бадминтону среди мальчиков и девочек 2012–2014 годов рождения „серебро“ в парном разряде завоевали Платон Акулов и Максим Армасарь. „Бронзу“ в парном разряде у девушек взяли Дарья Малашенко и Ева Денщикова. В смешанном разряде третье место также досталось нашей спортсменке - Анна Стеценко завоевала его в паре с партнером из города Жуковский», - поделился Владимир Леонтьев.

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