Спортсмены из Ногинска завоевали медали на международных соревнованиях по боксу в Минске
Спортсмены из Ногинска успешно выступили на международных соревнованиях по боксу в Минске. Они были в составе национальной сборной. В турнире участвовали 100 спортсменов из восьми стран
Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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Лучшим в весовой категории до 48 килограммов стал Владимир Мнацаканян из Ногинска. Звания вице-чемпиона в категории до 75 килограммов удостоился еще один житель Богородского округа - Кирилл Ерофеев.
Всего российская сборная выиграла три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.