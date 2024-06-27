Спортсмены из Мытищ победители на турнире по акробатическому рок-н-роллу

Среди участников выделялись три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи, представлявшие Московскую область. Они показали замечательные результаты, завоевав одну золотую и одну бронзовую медали. Золото в категории «В-класс-микст» досталось Кириллу Разумову и Злате Бородкиной, которые блестяще выступили и покорили жюри своим исполнением. В категории «А-класс-микст» Кирилл Разумов в паре с Марией Каринской также произвели впечатление, заняв почетное третье место.

По итогам всех выступлений сборная Московской области заслуженно заняла третье место в общем командном зачете. Этот успех стал возможен благодаря таланту спортсменов и их наставников, а также поддержке от Министерства спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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