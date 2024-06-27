27 июня 2024, 21:04

Спортсмены из Мытищ победители на турнире по акробатическому рок-н-роллу

Пресс - служба Мытищи
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В Москве на базе академии спорта «Динамо», состоялся заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу. В этом году соревнования собрали более 80 спортсменов из 21 региона страны.

Среди участников выделялись три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи, представлявшие Московскую область. Они показали замечательные результаты, завоевав одну золотую и одну бронзовую медали. Золото в категории «В-класс-микст» досталось Кириллу Разумову и Злате Бородкиной, которые блестяще выступили и покорили жюри своим исполнением. В категории «А-класс-микст» Кирилл Разумов в паре с Марией Каринской также произвели впечатление, заняв почетное третье место.

По итогам всех выступлений сборная Московской области заслуженно заняла третье место в общем командном зачете. Этот успех стал возможен благодаря таланту спортсменов и их наставников, а также поддержке от Министерства спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Мытищи
27 июня 2024, 22:22
Легкоатлеты из Химок стали чемпионами России
Администрация г.о. Химки
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Воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Благо» городского округа Химки стали чемпионами России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Всего на турнире боролись за первенство 200 спортсменов из 28 регионов России.

Химчанка Наталья Саинчина забрала золото в беге на дистанции 400 метров с барьерами, а атлет Павел Саркеев преодолел полтора и пять километров и стал серебряным призером соревнований. Ранее спортсмен в составе национальной сборной среди участников с интеллектуальными нарушениями одержал первенство на международных состязаниях в Марокко.

Среди 400 спортсменов из 66 стран провели этап Гран-при. Россию представляли 19 спортсменов. Сборная нашей страны завоевала восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

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Спортсмены Химки
27 июня 2024, 22:21
Финал серии всероссийских веломарафонов состоялся в Химках
Администрация г.о. Химки
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Финал серии веломарафонов в рамках Кубка «Wilier Trophy Cup» состоялся в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки. Участниками стали почти 250 спортсменов разных регионов страны.

Состязания провели по общим правилам в личном и командном зачетах. Химки представляли 12 спортсменов. Велосипедист Федор Никифоров выступил в категории юниоров на дистанции 40 километров и стал лучшим среди своих земляков. Среди ребят 2014–2015 годов рождения лучший результат у Константина Сульженко на дистанции два километра. Быстрее всех в женской категории этого возраста расстояние преодолела Виктория Яблонская.

Повысить мастерство спортсменов и популяризовать велоспорт среди молодежи - основные задачи марафона.

«Велоспорт в России набирает все большую популярность среди любителей активного отдыха. Кроме того, данный вид спорта становится все более доступным для широкой аудитории благодаря развитию инфраструктуры. В нашем городском округе созданы все необходимые условия: строятся велодорожки и появляются пункты проката велосипедов», - прокомментировал депутат Химок Алексей Федоров.

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Спортсмены Химки
27 июня 2024, 22:21
Глава Химок Дмитрий Волошин провел встречу со стобалльниками в Химках
Администрация г.о. Химки
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Глава городского округа Химки встретился с выпускниками, получившими 100 баллов на ЕГЭ. Ребята задали Дмитрию Волошину интересующие вопросы и поделились своими планами.

Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа № 1, лицей № 12, лицей № 15, «Триумф», Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, «Перспектива», Центр образования «Золотой ключик», «Лига первых», «Наследие», НОЧУ «Современная школа».

«По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

«Разумеется, перед ЕГЭ был мандраж, так как это был самый первый мой экзамен. И присутствовала неуверенность, а вдруг попадется то, что я не знаю, или то, что я не прошла, или то, что я забыла. Все-равно присутствовало это волнение, несмотря на огромный пласт подготовки», - отметила выпускница Аэрокосмического лицея Полина Морлок.

Выпускные вечера пройдут в Химках 28 июня. Почти 1200 ребят попрощаются со школой в этом году.

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ЕГЭ Химки Школьники
27 июня 2024, 22:21
Врач-педиатр НИКИ детства Наумова рассказала о правилах похода в лес с детьми
Медиасток.рф
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В подмосковных лесах продолжается сезон сбора грибов и ягод, и многие отправляются на тихую охоту всей семьей. Как подготовиться к походу вместе с ребенком, чтобы отдых не закончился травмами, рассказала врач-педиатр НИКИ детства Ирина Наумова.

По ее словам, детям нужно объяснить, что что не стоит трогать неизвестные грибы и есть незнакомые ягоды - они могут быть ядовитыми, а также показать, где находятся стоянка, костер, туалет и другие важные ориентиры, которые не позволят ему заблудиться. Одежду ребенка необходимо обработать репеллентами и пришить на нее светоотражатели, чтобы его было видно издалека.

«Летом в лесу много клещей, поэтому ребенку лучше надеть длинные штаны и заправить их в закрытую обувь. Не забудьте дать ребенку свисток - его звук будет далеко слышен в лесу и поможет быстро найти друг друга при необходимости. А телефон поместите в водонепроницаемый чехол, чтобы гаджет не намок в случае дождя», - посоветовала Наумова.

С собой, продолжила педиатр, нужно взять средства от укусов насекомых, легкий перекус, воду, аптечку с самыми необходимыми лекарствами и перевязочными материалами, компас, нож, зажигалку, солнцезащитный крем, портативное зарядное устройство для телефона.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им ходить в лес без взрослых. Ни в коем случае дети не должны разжигать костер без помощи взрослых - большинство лесных пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем», - заключила Наумова.

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Дети Правила Походы

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