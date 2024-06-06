Спортсмены из Мытищ победили на фестивале «Битва городов»

Центр детского и юношеского спорта в Мытищах представила команда по мини-футболу 2013 года рождения. Соперниками футболистов стали спортсмены на два года старше: организаторы самостоятельно распределяют команды по группам.

«Соревнования проходили по двум форматам, - пояснил главный тренер мытищинской команды Сергей Балабоня. - Если бы мы играли в варианте семь на семь, то вряд ли бы справились с более старшими соперниками, ну, а в нашем привычном раскладе пять на пять команда продемонстрировала свои лучшие качества, благодаря чему и удалось выиграть главный трофей фестиваля в этой категории».

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