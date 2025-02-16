Спортсмены из Можайска стали призерами чемпионата России по джиу-джитсу
Спортсменки из Можайска завоевали комплект медалей на чемпионате России по джиу-джитсу. Они получили право выступить на апрельском чемпионате Европы на Кипре и на чемпионате мира в Тайланде.
Чемпионат России среди мужчин и женщин прошел в Санкт-Петербурге. Первое место завоевала Дарья Гайдучек, Карина Черевань - второе, а Галина Каштанова - третье.
Девушек подготовили тренеры спортивной школы по самбо и дзюдо Игорь Степанов и Дмитрий Грищенко.
Дарья Гайдучек и Карина Черевань прошли отбор на апрельский чемпионат Европы джиу-джитсу на Кипре и чемпионат мира в Тайланде, который пройдет в октябре 2025 года.
Ранее можайские спортсменки Полина Свиридова, София Максимова, Полина Макаева стали победителями, а Ксения Антонова - серебряным призером в своих категориях на первенстве России в Конакове. Они также получили право выступить на мировой арене.