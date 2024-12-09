09 декабря 2024, 16:43

Спортсмены из Люберец выиграли 4 медали на турнире по единоборствам

Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Всероссийские соревнования «Герои Отечества» проходили в формате телемоста. В них приняли участие 25 городов нашей страны.

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах более 300 участников состязались в рукопашном бое. За честь муниципалитета боролись шесть воспитанников секции армейского рукопашного боя гимназии № 41. Ребята выступили очень достойно и показали высокие результаты. Алена Горева и Артем Адамайтис стали серебряными призерами, а Артем Савушкин и Александр Горев завоевали бронзовые медали.

На церемонии открытия турнира выступала известная певица Татьяна Куртукова с песней «Матушка Земля». Зрители могли не только понаблюдать за захватывающими поединками, но и принять участие в различных активностях и мастер-классах. Во дворце спорта работали площадки по плетению маскировочных сетей, разборке и сборке автомата, довоенной подготовки, армрестлинга и шахмат, а также экспозиция инженерно-саперного снаряжения.

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Спортсмены Люберцы
09 декабря 2024, 17:14
Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Во Дворце спорта «Лобня» прошли Всероссийские соревнования по карате до Сито-рю «Последний рубеж» и Кубок России для участников старше восемнадцати лет. На соревнования приехали более девятисот спортсменов из двадцати семи регионов России.

На этот спортивный праздник прибыли представители Санкт-Петербурга, Москвы, а также Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской и других областей. Участие приняли и команды из республик Татарстан, Бурятия, Крым, Адыгея, Башкортостан, а также из Краснодарского и Алтайского краев.

Спортсмены из Лобни тоже показали высокие результаты. Шестьдесят участников завоевали сорок девять медалей, среди которых пятнадцать золотых, восемнадцать серебряных и шестнадцать бронзовых.

Первое место в общекомандном зачете заняла Московская область. Вторыми стали спортсмены из Липецкой области, а третье место досталось Республике Крым.

Спорт в Лобне активно развивается: здесь работают восемнадцать спортивных секций, которые дают возможность местным спортсменам показывать отличные результаты на соревнованиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Россия
09 декабря 2024, 16:23
Вокальный ансамбль «Созвездие» в Волоколамске отметил 15-летие
Волоколамский ЦКиТ «Родники»
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Концерт к 15-летию вокального ансамбля «Созвездие» прошел в Доме культуры «Текстильщик» Центра творчества «Родники». В конце мероприятия прозвучал праздничный салют, а также преподнесли торт.

Председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева поздравила коллектив с праздником. Она поблагодарила артистов за преданность искусству, а также вручила благодарственные письма руководителю Наталье Усовой и ее исполнителям. Наталья Усова также получила знак Московской областной Думы «За труды».

Артисты подготовили концерт, в котором показали лучшие номера разных лет. Зрители услышали как традиционные народные песни, так и композиции в современной обработке.

В кульминации концерта прозвучало поздравление директора Центра культуры и творчества «Родники» Сергея Широкова. Он вручил награды и преподнес торт.

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Волоколамск
09 декабря 2024, 15:45
Гимназия «Логос» в Дмитрове отметила 32-летие
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше — с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше - с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

В гимназии работают 26 педагогов высшей квалификационной категории. Они обучают 306 детей с 1 по 11 класс. Более 10 лет «Логос» входит в топ-10 лучших школ Подмосковья, а по итогам 2023-2024 учебного года вошла в топ-20 лидеров областного олимпиадного движения.

«Гимназия „Логос“ - это гордость и флагман образования Дмитровского округа. Здесь передовые технологии и высокопрофессиональные педагоги создают условия для всестороннего развития учеников», - отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

В День рождения образовательного учреждения старшеклассников традиционно посвящают в гимназисты - этап взросления учащихся. Подготовка к этому событию начинается задолго до праздника: ученики готовят творческие номера, создают плакаты и рисунки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
09 декабря 2024, 15:25
Подмосковные врачи получили 230 участков по льготной программе с января
Фото Минимущества
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Свыше 2,3 тысячи медиков получили земельные участки в Подмосковье по льготной программе. Из них 230 воспользовались мерой поддержки с начала 2024 года.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, всего с начала действия программы земельные участки в безвозмездное пользование предоставили 2398 врачам. Из них 514 - в специализированных поселках для медиков.

Так, терапевт Игорь Рейтаров получил земельный участок в деревне Бутурлино в Серпухове. В сентябре этого года он зарегистрировал там свой дом. Свои сотки также получила фтизиатр Оксана Гагаркина и анестезиолог-реаниматолог Татьяна Новикова.

Получить поддержку могут медики 39 специальностей, которые работают в учреждениях здравоохранения Подмосковья не менее трех лет. Для этого нужно подать заявку в администрацию округа или через «Госуслуги».

Получить недвижимость в собственность можно через пять лет со дня предоставления в безвозмездное пользование.

Льготы Врачи

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