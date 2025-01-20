Спортсмены из Люберец стали призерами областного турнира по самбо

Турнир собрал более 100 самбистов из 18 муниципалитетов Подмосковья. «Участники продемонстрировали достойную борьбу, конкуренция была на высоком уровне», - рассказал глава Федерации самбо Люберец, вице-президент региональной федерации самбо Виктор Худяков.

Спортсмены соревновались не только за победу в турнире, но и за право попасть в финал первенства Московской области, которое пройдет в Можайске 1 февраля.

Люберецкие самбисты отлично выступили на соревнованиях, показав хороший уровень подготовки. Даниил Соловьев, представлявший Федерацию самбо Люберец, и Иван Косякин из спортивной школы олимпийского резерва «Союз» завоевали бронзовые награды. В первенстве региона также будут участвовать еще два спортсмена из Люберец, которые показали пятый результат в своих весовых категориях: Никита Салангин и Арсений Калинин.