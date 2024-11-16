Спортсмены из Лосино-Петровского победили на фестивале по регби в Москве

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В фестивале по регби приняли участие 46 спортсменов из Лосино-Петровского.

Девочки из спортивной школы «Олимп-1» выиграли в Лиге А у команд «ЦСКА Москва», «Ступино-1» и «Владимирские львицы».

В Лиге В команда «Олимп-2» из Лосино-Петровского стала второй, уступив победу «Долгопрудненским Соколам». В этой категории также боролись Тульская область и «Ступино-2».

В турнире приняли участие самые маленькие регбисты 2014–2016 годов рождения, которые боролись со спортсменами на год старше.

Несмотря на то, что у команд из Лосино-Петровского небольшой игровой и тренировочный опыт, они смогли показать достойные результаты. Всех участников наградили памятными призами и сувенирами.

Ребята поблагодарили организаторов «ЦСКА Москва», а также тренеров и родителей за поддержку и интересный турнир.

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